تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار والجبن

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الخبز الفرنسي : 2 رغيف

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع شرائح طولية)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- جبن موزاريلا : 4 شرائح

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير سخني الزيت والزبدة في مقلاة وأضيفي شرائح الدجاج وحمريها لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية ثم ازيليها من المقلاة.

أضيفي البصل مع إمكانية إضافة مزيد من الزيت عند الحاجة وقلبي البصل حتى يتحمر ويصبح طرياً ومكرملاً.

أضيفي الفلفل الأحمر والأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الدجاج وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق ثم تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي الجبن الشرائح وازيلي المقلاة عن النار واتركي المزيج حتى يذوب الجبن.

وزعي المايونيز في الخبز الفرنسي ثم وزعي الدجاج والخضار والجبن الذائب فيه وقدميها ساخنة إلى جانب البطاطس المقلية والسلطة حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالخضار للرجيم

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