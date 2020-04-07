لا بد وأن يسود التفاهم والانسجام بين الزوجين لكي يعيشا حياة سعيدة ومستقرة مما يمكنهما من حل المشاكل التي قد تعصف بحياتهما بين الحين والآخر.

وعندما يتوفر الوعي الكافي لدى الطرفين لكي يحلا مشاكلهما بطريقة تحفظ علاقتهما من الانهيار، يصبح من اليسير عليهما أن يوصلا زواجهما إلى بر الأمان. فيما يلي 5 نصائح تمكنك من الانسجام والتفاهم مع شريك حياتك بحسب موقع "ويكي هاو" الإلكتروني:

1- حاول أن تتفهم التغيير الذي قد يطرأ على شريكك

لا تعتقد بأن شريكك سيظل على حاله على الدوام، فلا بد أن تطرأ تغييرات على شخصيته وعلى حياته مع مرور الوقت. لذا عليك أن تتفهم هذا الأمر وتتكيف مع كل التغيرات التي قد تحدث لدى شريك حياتك فهذا من شأنه تضييق الهوة وتعزيز التفاهم المتبادل بينكما.

2- تفاعل مع شريك حياتك بشكل إيجابي

لا تلتزم الصمت والحياد في علاقتك مع شريكك، بل حاول أن تتفاعل مع جميع نشاطاته وأن تسدي النصح له، بالإضافة إلى مشاركته في أفراحه وأحزانه. وتذكر بأن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والمشاركة الفعالة بين الزوجين. كن متفهماً لشريكك في كل قضية أو مشكلة يمر بها وحاول أن تسانده وتمد يد العون له.

3- كن قوي الشخصية في علاقتك مع شريكك

يجب أن لا تكون العلاقة الزوجية علاقة يسيطر فيها أحد الطرفين على الآخر ويلغي شخصيته. بل يجب أن يكون هنالك توازن وتكامل بين الزوجين. فالعلاقة التي يسطير فيها أحد الطرفين على الآخر، علاقة غير صحية. لذا حاول أن تكون نداً لشريك حياتك وأن لا تكون الطرف الضعيف. من الطبيعي أن يكون الاحترام المتبادل بين الزوجين موجوداً ولكن دون أن يغبن أحدهما حق الآخر.

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4- توصل إلى حل وسط مع شريك حياتك

تعلم كيف تصل إلى حل للمشاكل بينك وبين شريكك، وإن تطلّب هذا الأمر التنازل من طرفك أو من طرف شريكك فلا بأس، لأن التفاهم والوصول إلى حل يرضي الطرفين هو من أهم مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة.

5- تعاون مع شريك حياتك

يعتبر التعاون من أكثر الأشياء التي تعزز التفاهم بينك وبين شريك حياتك إذ يمكنك أن تتعاون معه في كل مناحي حياتكما. فمثلاً يمكنكما أن تتعاونا في الأعمال المنزلية أو في شراء الأغراض للمنزل. قد تكون هذه الامثلة بسيطة إلا أنها تعزز روح التعاون بين الشريكين وتغذي روح التفاهم والتوافق بينهما.

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