تقرير يرصد قصة مصابة بـ "كورونا" التقطت العدوى من المستشفى

كييف – لايف ستايل
وضعت سيدة أوكرانية ثلاثينية، مولودتها لكنها لم تمضي ساعتها على ولادتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إذ كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.
"جالينا" هي السيدة الثلاثينية التي أصيبت بالفيروس المميت بعد مخالطتها بالأطباء والمرضى يعانون من أعراض (كوفيد 19)، وحينما أجريت الاختبار للتأكد من حالتها اكتشفت أن المرض انتقل إليها.
وكانت "جالينا" بدأت تعاني من الالتهاب الرئوي وصعوبة التنفس، فانتقلت للمستشفى وظلت بها 19 يوما، حتى وضعت طفلتها وتوفيت بعدها بساعات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأنجبت "جالينا" طفلتها التي تتمتع بصحة جيدة، إذ كان وزنها يصل 2.5 كيلو جرام، بينما صارعت الأم الموت، فارتفعت درجة حرارتها لتصل إلى 39 درجة مئوية، وانخفض بداخل جسدها مستوى الأوكسجين بشكل حاد.
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