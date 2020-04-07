أخطاء الأمهات الجدد في التعامل مع الطفل الرضيع

قدوم طفل جديد إلى العائلة أمر يتسبب في إسعاد الجميع وإرباكهم في نفس الوقت، فعدم معرفة الطريقة الصحيحة التي عليهم التعامل بها مع الطفل تؤدي إلى ارتكاب العديد من الأخطاء التي تؤذي الطفل والأهل دون أن يعرفوا.

وتستعرض مجلة حياتكِ في هذه المقالة بعض التصرفات الخاطئة التي تقوم بها الأمهات الجدد تجاه أطفالهن الرضّع والتي تتسبب في مضايقة الطفل وإصابة الأم بالتوتر لتتمكني من التعامل بشكل صحيح مع طفلك الرضيع.

أسنان الطفل

تظن الكثير من الأمهات الجدد أن اهتمام الأم بالأسنان يبدأ منذ ظهورها، لكن هذا الأمر خاطئ فالاهتمام بصحة الأسنان تبدأ من اليوم الأول من ولادة الطفل، فعليكِ أن تهتمي بمسح لثة الطفل بقطعة قطنية مبللة بعد الانتهاء من كل رضاعة للحفاظ على صحة أسنان الطفل.

الطعام

تظن الكثير من الأمهات الجدد أن طفلها بحاجة إلى تناول الطعام في الليل وهذا ما يتسبب في إيقاظ الأم لرضيعها في المساء لإرضاعه، هذا التصرف والاعتقاد خاطئ فلا داعي لإيقاظ الطفل لإرضاعه فقط دعيه ينام لأن الأطفال الرضع بحاجة إلى النوم بشكل أكبر حتى ينمو بشكل صحي وسليم.

البكاء الشديد

عليكِ أن تعرفي أن بكاء الطفل الرضيع ما هو إلا وسيلة للتعبير عن وجوده، فقد يبكي الطفل دون أن يشعر بأي ألم أو حاجة إلى الطعام والمياه، فقط راقبي طفلك أثناء بكائه ولاحظي إن كان البكاء مصحوبًا بدرجة حرارة عالية أو حركات غريبة لتتأكدي أن سبب البكاء مرض أو وسيلة للتعبير عن وجود الطفل، كما عليكِ أن تستوعبي أن نوبات بكاء الطفل السليم لا تستمر لأكثر من ساعة فإذا زاد وقت بكاء الطفل عليكِ بالقلق.

الخوف

ينصح الكثير من الأطباء النفسيين بأهمية عدم القلق الشديد تجاه الأطفال الرضع وخاصة من الأمهات الجدد، فالخوف من تناول الطفل لكمية قليلة من الطعام أو النوم لوقت طويل أو قصير أمر لا داعي له لتأثيره على صحتك النفسية وسيجعلك شديدة القلق والعصبية، فقط استشيري الطبيب لتطمأني إن شعرتِ بقلق.

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