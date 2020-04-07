كونتيسة وسكس توجه رسالة ملهمة للنساء في أزمة فيروس "كورونا"

شاركت كونتيسة وسكس (Countess of Wessex) برسالة ملهمة للنساء في أزمة تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية، يوم السبت.وفي مقطع الفيديو وجهت كونتيسة وسكس حديثها للنساء من صناع السلام والناشطات الحقوقيات والمدافعات عن النساء ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والحروب وقالت: "بينما نتصدى جميعا لوباء فيروس كورونا، أرغب في تكريس بعض الأفكار لكم، هذه الأزمة تؤثر على الجميع في مجتمعاتنا، أينما كنا في هذا العالم، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الفيروس لا يهتم بالجنسية أو العرق أو الدين إنه يهاجم الجميع بلا هوادة".

وتابعت كونتيسة وسكس قائلة: "بوضع هذه الكلمات في أذهاننا، علينا أن نقف متحدين الآن أكثر من أي وقت مضى هذا تحد إضافي وأكثر من عبء بالنسبة لأولئك الذين يعانون منكم تحديات أخرى عصيبة، ويواجهون الصراع وعدم الاستقرار، إنها تجلب معه سحابة من عدم اليقين وبالنسبة للبعض، فقدان الأحباء أيضا، لكنني شاهدت مدى قوتكم (كنساء) ومدى مهارتكم وقدرتكم على التأقلم، وكل ما يجعلكم مصدر الإلهام الذي أنتن عليه، وأنا أعلم أنه حتى في هذه الأوقات المظلمة ستظل شجاعتكم وتصميمكم ثابتين".

الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع تويتر كشفت أيضا عن أن كونتسية وسكس قد قامت في يوم الخميس بالمشاركة في عدد من مؤتمرات الفيديو مع عدد من ممثلي المؤسسات الخيرية من بينها مؤسسة National Autistic Society الخيرية، مؤسسة International Civil Society Action Network، لمناقشة التحديات التي تمر بها النساء من المتطوعات واللاتي تدعمهن المؤسسة في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا.

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