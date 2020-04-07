أفكار للحد من المشاجرات بين الإخوة أثناء البقاء في المنزل

من المشاكل التي تواجه الأمهات أثناء فترة الجلوس في المنزل والانقطاع عن المدارس بسبب الحجر الصحي المنزلي أن المشاكل بين الاخوة تزداد، وتبدأ المشاجرات بينهم لاتفه الأسباب، فكيف يمكن الحد من المشاجرات بين الاخوة أثناء فترة الجلوس في المنزل؟

المرشدة التربوية الأستاذة لميس ضاهر تشرح طرق الحد من المشاجرات، وتقدم عدة نصائح لنفاديها وذلك ضمن حملة "سيدتي" مرحباَ بيتي

لماذا يتشاجر الاخوة في المنزل؟

يتشاجر الاخوة بسبب الشعور بالملل، وبأن الأيام اصبحت فاقدة لأي حافز وتشابه الأيام فالطفل بطبعه يشعر بالملل أسرع من الكبار، ويبحث دائماَ عن التجديد.

ويتشاجر الاوة بسبب الصراع على الألعاب، واعتقاد كل واحد منهم أنه سوف يستمتع باللعب لوحده.

ويتشاجرون بسبب الرغبة في الاستحواذ على حب الأم أو الأب.

ويتشاجر الاخوة بسبب افتقاد الزملاء والأصحاب في المدرسة أو في النادي الرياضي، أو أبناء الجيران.

كيف يمكن للأم أن تحد من المشاكل بين الإخوة؟

يجب أن تضع الأم برنامجاَ لكي لا يشعر الأطفال بالروتين الممل.

يفضل أن يشارك الأب في أنشطة بيتية لكي يتشجع الأطفال، وتزداد الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة.

يمكن توفير عدة قطع من نفس اللعبة لكي تحد من المشاجرات على الألعاب.

ويمكن أن تشتري الألعاب التي تفيد لكي يلعبوا ألعاباَ جماعية وليست فردية.

تستطيع الأم أن تتحدث مع كل طفل على حدة لكي تشعره بدوره في الأسرة وأهمية الروابط الأسرية.

أفكار لأنشطة بيتية للحد من المشاجرات بين الإخوة

- يمكن أن تضع الأم خطة بحيث تقسم الأطفال بأن يكون هناك فريقان وهما فريق البنات، وفريق الأولاد لأن كل فريق تختلف ألعابه عن الآخر.

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- ويمكن أن توزع الأبناء حسب الفئة العمرية لكي تقل المشاجرات.

- وتخصص جهازاَ مشتركا بألعاب مشتركة لمتابعة الألعاب الالكترونية مما ينمي المحبة والتآلف، فوجود أكثر من جهاز يزرع فيهم الأنانية والطمع.

- ويمكن أن تطلب منهم مساعدتها في الأعمال المنزلية، بأن يقوم الأولاد بري الأصص، فيما تدخل البنات معها إلى المطبخ.

- تخصيص مساحة لكي يلعب بها الاخوة بحيث تكون جيدة التهوية ومتسعة.

أخطاء تقع فيها الأم تزيد من المشاجرات بين الإخوة في البيت

- أن تفضل الأم البنات على الأولاد أو العكس فهذا يقلل من المحبة بينهم، ويشعر الفريق المظلوم بالحقد على الباقيين.

- أن تنصر الصغير على الكبير حتى لو كان مخطئاَ.

- تأجيل العقاب في حال أن أخطأ احدهم، فيجب أن تعاقب المخطيء بسرعة ويعرف الخطأ الذي ارتكبه، كما يجب أن تبتعد عن العقاب البدني.

- عدم توزيع الألعاب بشكل عادل بين الاخوة.

- تخصيص لعبة لأحد الاخوة دون الآخر مما ينمي لديه الطمع والأنانية.

- عدم تحلي الأطفال بالصبر والقلق بسبب خوفهم من فيروس كورونا بسبب ما يشعرونه من قلق الأم الذي تظهره باستمرار أمامهم.

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