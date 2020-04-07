شكرا لقرائتكم خبر عن لم يتمكن حتى من لمس نعشها.. ابن يحكى كيف تسببت كورونا فى منعه من وداع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي تفقد فيه آلاف العائلات في جميع أنحاء العالم أحبابها بسبب فيروس كورونا، تضع وزارات الصحة في العالم قيوداً صارماً فيما يتعلق بقواعد الجنازات حول العالم، وقدمت جريدة "دايلي ميرور"، قصة لابن لم يستطع أن يلمس نعش والدته بعد وفاتها بفيروس كورونا، بسبب قواعد الصحة العامة.

وتغير شكل الجنازات تماماً، حيث أصبح عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد 10 أشخاص فقط كحد أقصى، ويمنع الاحتضان والقبلات أو الاتصال الوثيق بين مشيعو الجنازة، ووجود مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين، ومنع حمل التوابيت تماماً.



شكل الجنازة

ويحكي باري لويس، زعيم مجلس مقاطعة ديربيشاير بانجلترا والدته ماري، 84 عاماً، بسبب فيروس كورونا مؤخرا، وقدم سردًا للجنازة إلى خدمة تقارير الديمقراطية المحلية و Derby Telegraph، قائلاً "سيكون هذا هو الواقع بالنسبة للكثيرين خلال الأسابيع المقبلة".

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وقال بارى: "لقد اجتمعنا في أغرب الأوقات، بمناسبة وفاة والدتنا..كان من المفترض أن نتجمع كلنا فلديها العديد من أبناء وبنات أخواتها وأبناء أختها وأبناء أخيها، لكن لأسباب خارجة عن سيطرتنا بالكامل لم يستطع كل هؤلاء أن يحضروا جنازتها."



والدة باري لويس

وأوضح "كنا نعلم أن أمي تريد أن يودعها أكبر عدد ممكن من أفراد أسرتها، فقد كانت تحب التجمعات العائلية، بغض النظر عن السبب".

وأوضح أنه تغيرت شكل الجنازات تماماً بعد وباء فيروس كورونا، وأصبح لا يزيد الحاضرون عن 10 أشخاص فقط، وكل شخص ينعزل عن الآخر، ولم نتمكن من حمل التابوت أو لمسه.