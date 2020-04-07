شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد حالات كورونا بالولايات المتحدة.. تجربة الكلوروكوين على 4000 مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعالج ما يصل إلى 4000 من سكان نيويورك المصابين بفيروس كورونا بعقار" الملاريا" الذي يشيد به ترامب، فقد أرسل مسؤولو الصحة هيدروكسي كلوروكوين إلى 56 مستشفى في جميع أنحاء نيويورك، عادة ما يستخدم الدواء لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل.



ارتفاع عددالحالات

وجدت دراسة فرنسية صغيرة أن الدواء يمكن أن يقلل من مدة المرض، لكن الأطباء حذروا من تناوله دون توجيه، لكن الرئيس ترامب وصف هيدروكسي كلوروكوين بأنه يعالج فيروس كورونا .



ارتفاع الاصابات بامريكا

في الشهر الماضي، قال حاكم نيويورك أندرو كومو إن العقار كان يستخدم بالتزامن مع عقار آخر "للاستخدام الرحيم" أى فى التجارب.

وأوضحت الصحيفة، أنه في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 337000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 9600 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء ما يصل إلى 4000 مريض يعانون من مضاعفات خطيرة من فيروس كورونا الجديد في نيويورك عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكوين.



استخدام عقار الملاريا

وقال مسئولو الصحة لصحيفة نيويورك بوست، إنه تم شحن الدواء إلى 56 مستشفى على الأقل في جميع أنحاء الولاية، حيث يتم إعطاء المرضى جرعات كجزء من نظام 4 أو 10 أيام، على أمل أن تهدأ الحمى والسعال وضيق التنفس لديهم.

وقال، ستكون هبة من السماء، إذا نجحت، "سنصلي لله أن يعمل".

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تأتي الدراسة التي يشير إليها ترامب من مرسيليا، فرنسا، حيث تم علاج 30 مريضًا بهيدروكسي كلوروكين لمدة 10 أيام مع المضاد الحيوى "أزيثروميسين"، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن الدراسة "أظهرت انخفاضًا كبيرًا في الفيروس وقلل من امكانية نقل العدوى للآخرين بعد الأيام الستة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.

في الشهر الماضي، أعلن حاكم الولاية، أندرو كومو أنه يمكن استخدام مزيج من الدواء مع أزيثروميسين في المستشفيات في الحالات التي فشلت فيها جميع العلاجات الأخرى.

وقالت الصحيفة، في كلية الصحة العامة بجامعة ألباني، يحلل الباحثون التأثير على المرضى ويأملون أن تكون نتائج الدراسة الأولية في غضون أسابيع قليلة.

وأضافت، في هذه الأثناء في كلية لانجون الطبية بجامعة نيويورك، تجري تجربة لمعرفة ما إذا كان "هيدروكسي كلوروكوين"، يمكن أن يمنع العدوى في الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس.

وجاء في بيان صحفي لـ "كومبو": "إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فإن التجربة التي تستغرق 8 أسابيع يمكن أن تقدم إجابات بحلول الصيف حول ما إذا كانت الجرعة الوقائية من الدواء آمنة وفعالة، كما أن الإستراتيجية يمكن أن تعطي المسؤولين الصحيين دفعة لإبطاء انتقال العدوى من شخص لآخر، لكن الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية، أكثر تشككًا بكثير، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالات تظهر أنه قد يكون هناك تأثير، وهناك حالات أخرى تظهر أنه لا يوجد تأثير.

وقالت الصحيفة، في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 337000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 9600 حالة وفاة، في نيويورك، هناك أكثر من 130.000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و 4700 حالة وفاة، ويأمل العلماء فى التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا.