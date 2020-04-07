القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثخنت مليشيا الحوثي الإرهابية جراحات اليمنيين الغائرة منذ 5 سنوات، فبعد أن طالت قذائفها المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، كانت سجون النساء المحمية بموجب القوانين الدولية، مسرحا لجريمة حرب هي الأبشع خلال السنوات الماضية.

قصف سجن النساء بتعز.. جريمة حرب حوثية تهز اليمن

كانت باحة قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، جنوب غرب اليمن، تشهد عصر الأحد مراسم فرائحية بين السجينات بعد صدور قرار السلطات القضائية بالإفراج عن 8 منهن، كدفعة أولى، خشية من انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد، قبل أن تتساقط قذائف الإرهاب الحوثي وتصادر فرحتهن وأرواحهن معا.

28 نزيلة، وهن القوام الكلي للسجينات في تعز، اختلطت أشلاء القتيلات مع دماء الجريحات في باحة السجن الواقع على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن.