وزير خارجية إثيوبيا: علاقات أديس أبابا بالشرق الأوسط تاريخية وعريقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، إن علاقات إثيوبيا بالشرق الأوسط تاريخية وعريقة. وزير خارجية إثيوبيا لـ"العين الإخبارية": السلام مع إريتريا فتح باب التعاون بالمنطقة وأوضح الوزير الإثيوبي، خلال مقابلة مع "العين الإخبارية"، أن بلاده "تربطها العديد من القضايا فضلا عن الارتباط الجغرافي والتاريخي"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تمضي في مسارها الصحيح بمختلف المجالات بما فيها الدينية.

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