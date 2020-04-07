طرق فعالة لتقليل الخلافات بين الزوجين التي تنفجر خلال العطلة

لاحظت بعض الجهات المهتمة بالمشاكل الأسرية أن المشاكل بين الأزواج تزداد حدة، وتبلغ حد الانفجار في فترات معينة من الأسبوع، وفي مناسبات عامة في الحياة، وخلال فترات العطل والإجازات والأعياد.

وبحسب الدكتور مدحت عبد الهادي، خبير العلاقات الزوجية، لا تخلو الحياة الزوجية أبداً من بعض الخلافات أو المشكلات التي يمر بعضها بشكل عارض، وهي من الملامح التي لابد أن يستوعبها كل من الزوجين، وأن تكون لديه القدرة على تفهم موقف الطرف الآخر، والقدرة على التعامل مع الخلاف على حسب درجته وأهميته، ولتجنب هذه الخلافات؛ هناك طرق للحد منها:

أولاً: لاشك أن للكلمات الحادة، والعبارات العنيفة، والكلمات غير الموزونة والمحسوبة، صدى يتردد باستمرار حتى بعد انتهاء الخلاف، علاوة على الصدمات والجروح العاطفية التي تتراكم في النفوس، لهذا ينبغي البعد عن الكلام الفاحش، والحط من النسب أو الجاه أو المكانة، أو سبّ الأسرة والأهل والأقارب، أو حتى الكلمات القاسية الجارحة المهينة، أو الإشارة لعيوب ونقائص الطرف الآخر، حتى لو كانت صحيحة.

ثانياً: لزوم الصمت والسكوت على الخلاف حل سلبي مؤقت للخلاف؛ إذ سرعان ما تتراكم الخلافات معاً، وتصبح متعددة، وكثيرة عبر الزمن، لذا فلابد من حلها أولاً بأول بلا تأجيل. فكبت المشكلة في الصدور، بداية العقد النفسية وضيق الصدر المتأزم بالمشكلة، فإما أن تتناسى وتترك ويُعفى عنها ويرضى الطرفان بذلك، وإما تطرح للحل. ولابد أن تكون التسوية شاملة لجميع ما يتخالج في النفس، وأن تكون عن رضا وطيب خاطر؛ حتى لا يتجدد الخلاف أو تثار المشكلة القديمة مع المشكلة الجديدة.

ثالثاً: معرفة أثر الخلاف وشدة وطأته على الطرفين، فلا شك أن اختلاف المرأة مع شخص تحبه وتقدّره، يسبب لها كثيراً من الإرباك والقلق والانزعاج، خاصة إذا كانت ذات طبيعة حساسة.

رابعاً: البعد عن التعالي بالنسب أو المال أو الجمال أو الثقافة، فإن هذا من أكبر أسباب فصم العلاقات بين الزوجين.

خامساً: عدم اتخاذ القرار إلا بعد دراسته، فلا يصلح أن يقول الزوج في أمر من الأمور «لا» أو «نعم»، وهو لم يدرس الموضوع ولم يعلم خلفياته، ولم يقدر المصالح والمفاسد فيه، وهذا المتعجل سبيله دائماً التردد وتغيير القرار بعد الإلحاح؛ فتصبح كل الطلبات لا تأتي إلا بعد مشادة، وتعالي الأصوات في النقاش، أو أنه يعرف خطأ قراره، وسوء تصرفه، وضعف تقديره للأمور؛ فيلجأ إلى المخاصمة.

Advertisements

سادساً: في حالة وجود أطفال، فلا بد من إفهام الطفل أن الخلاف مسألة عرضية وطبيعية وتذوب بسرعة، والأصل هو الحب والعلاقة القوية بين الأبوين، وأنهما يحبان بعضهما، ويحترم كل منهما الآخر ويخشى عليه كل سوء، وأن كل مشكلة تنتهي، ويتجلى ذلك بالتعبير اللفظي عن هذه الرسالة، والعملي من خلال تعاملات الوالدين المتحضرة.

سابعاً: ينبغي ألا يسمع الطفل أصوات الصراخ والغضب -إن كان لا بد منها- من خلف الباب المغلق، بل يفضل أن تكون المناقشة في وجود الطفل أو على الأقل بلا مؤثرات صوتية خلف الأبواب المغلقة، فهذا له تأثيراته السلبية على الطفل مستقبلاً.

ثامناً: وبدلاً من الصراخ الأعمى، فلتكن فرصة لتنفيذ التعامل مع الغضب، فيا حبذا لو استطاع أحد الوالدين المبادرة بتغيير جو الخلاف؛ باقتراح تغيير الحالة، كالخروج في نزهة أو ممارسة لعبة، أو تناول أكلة تهدئ وتلطف الأجواء، أو التعامل بمرح، أو إنهاء الخلاف سريعاً؛ لتقليل شعور الطفل بألم الخلاف، مع اقتراح آليات لإرجاء المناقشة حال هدوء كل الأطراف، ومحاولة الطرف الهادئ تطييب خاطر الطرف الغاضب بشكل يعلن الاحترام له ولحالته الشعورية.

تاسعاً: البعد عن الأساليب التي قد يكسب فيها الجولة وينتصر أحد الطرفين على الآخر، فهي تعمق الخلاف في حقيقة الأمر، مثل أسلوب التهكم والسخرية، أو التعالي والغرور.

قد يهمك ايضاً:

"الحب" وصفة سحرية للذين يُعانون مِن حالة صحية واجتماعية سيئة

8 علامات تؤكّد أنه حان الوقت للّجوء إلى مستشار زواج