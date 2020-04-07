ممرضة تنهمر في البكاء وتُوجِّه رسالة للبريطانيين بالبقاء في منازلهم

ذرفت ممرضة الدموع وهي تتوسل إلى السكان، من أجل البقاء في منازلهم ودعم جهود السلطات الصحية في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا.ونشرت شيرلي واتس، الممرضة بغرفة العمليات في مستشفى جامعة باسيلدون في مقاطعة إيسيكس، مقطع فيديو تقاوم فيه الدموع لإشعار السكان بمدى الضغط الذي يعيشه الأطباء والممرضون بسبب عدد المرضى الكبير.

وفي مقطع الفيديو، تقول واتس: "نفتقر بشدة إلى الموظفين. الأمور صعبة حقا ونحن جميعا نكافح".



وأضافت: "إذا بقيتم في منازلكم ولم تنشروا الفيروس ولم تتعرضوا له، فهذا سيزيل الضغط علينا، نحن جميعا على ركبنا في الوقت الحالي (تعبير يستخدم للتوسل)، وتابعت الممرضة: "نحاول إنقاذ الأرواح ونفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أحبائكم. أريد أن تدركوا مدى جدية الأمر".

وسجلت بريطانيا حتى الأحد أكثر من 47 ألف إصابة بـ"كوفيد 19" ونحو 5 آلاف حالة وفاة.

وقـــــــــــد يهمك أيــــــــــــضًا :