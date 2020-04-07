أبرز المواقف الطريفة من حياة الملكة وابنتها الأميرة آن

اشتهرت الأميرة آن (Princess Anne) "الأميرة الملكية"، بطبيعتها الجادة المحبة للعمل، والتي جعلتها تحتفظ لسنوات بلقب أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية اجتهادا في العمل، ولكن ما قد لا يعرفه كثيرون، أن الأميرة تمتع بحس جيد للمزاح وطبيعة متواضعة، وهو ما أثبتته عدد لا بأس به من المواقف الطريفة التي شهدتها مهمات ومناسبات رسمية شاركت فيها الأميرة الملكية (Princess Royal) كما تعرف رسميا، ومؤخرا انتشر مقطع فيديو نادر لموقف طريف صادف الأميرة آن أثناء مشاركتها في منتدى الشباب المدافعون عن الزراعة (Young Advocates for Agriculture debate).

الأميرة الملكية بسيطة ومتواضعة للغاية

مقطع الفيديو من منتدى الشباب المدافعون عن الزراعة قديم، وقام فيه أحد المشرفين على المنتدى، ويدعى ديفيد بولتون (David Bolton)، بتقديم الأميرة آن قائلا: "دعوني أقدم لكم الأميرة آن، أمير ويلز (Prince of Wales)"، ولأن أمير ويلز ليس سوى اللقب النبيل المميز الذي لا يحمله حاليا سوى شقيقها الأكبر الأمير تشارلز (Prince Charles) ولي عهد بريطانيا، انفجر الحضور في الضحك، إلا أن الأميرة آن اكتفت بالنظر إلى بولتون مبتسمة ابتسامة عريضة، وانتظرته ليصحح ذلك الخطأ وهو ما قام به بعدها.

موقف طريف مع الأمير تشارلز

مقطع الفيديو أظهر أيضا الأميرة آن وهي تعقب على الحادثة الطريفة قائلة: إن شقيقها أمير ويلز تعرض لموقف طريف مشابه وقالت عن ذلك: "شقيقي حكى لي أنه أثناء زيارته لأحد دور رعاية المسنين في كندا، وكان وقتها يرتدي التنورة الأسكتلندية التقليدية، وسمع من على مسافة إحدى السيدات المسنات تقول: هل هذه هي الأميرة الملكية"، وأضافت الأميرة آن بعد توقف للحظات بسبب ضحكات الحضور، وقالت: "أعتقد أن ما حدث وقتها كان طريف للغاية، وربما حدث الأمر ذاته معي هنا لأنني ارتدي بنطلون اليوم".

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طبيعة الأميرة آن الجادة والتي تحمل أيضا حس مميز للمزاح يذكر الكثيرين بوالدتها الملكة والتي تتميز بالأمر ذاته، وعلى مدار السنوات الماضي،ة أظهرت الملكة حس المزاح المميز لها في مناسبات لا حصر لها من بينها قبولها المشاركة في خدعة جريئة، تظهرها وكأنها قد قامت بالقفز من طائرة مروحية بمساعدة جيمس بوند والهبوط في استاد لندن في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في عام 2012، وخلال حفل عشاء رسمي في مالطا في عام 2015 عندما تحدث رئيس وزراء كندا جاستين ترودو (Justin Trudeau) عن الملكة وأشاد بها، وأشار بشكل عابر إلى حقيقة أنه رئيس الوزراء الكندي الثاني عشر الذي يعاصر فترة حكم الملكة، وهو ما ردت عليه الملكة مازحة: "شكرا السيد رئيس وزراء كندا لأنه جعلني أشعر أنني عجوز"، وهو ما رد عليه ترودو في وقت لاحق في تغريدة نشرها على حسابه ووصف فيها الملكة بأنها "شابة إلى الأبد".

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