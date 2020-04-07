شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك منظار شبكية العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصوير أو منظار الشبكية هي صورة رقمية للعين، حيث تُظهر الشبكية، القرص البصري، الذي يرسل المعلومات إلى الدماغ، والأوعية الدموية، ويساعد ذلك طبيب العيون في العثور على أمراض معينة والتحقق من صحة عينيك، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب طلب طبيبك إجراء منظار شبكية العين، وفقاً لموقع "webmd".

ويستخدم الأطباء أداة تسمى منظار العين للنظر إلى الجزء الخلفي من عينك، يسمح تصوير الشبكية للأطباء بالحصول على رؤية رقمية أوسع بكثير للشبكية.



منظار العين

حالات يجب فيها إجراء منظار شبكية العين

قد يوصي طبيبك بعمل منظار العين إذا كان لديك أي من الأمراض أو الحالات التالية:

- السكري: يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، بمرور الوقت ، يتسبب ذلك في فقد بصرك إذا لم يتم التحكم فيه.

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-التنكس البقعي: يبدأ الجزء المركزي من شبكية العين (البقعة) في التفاقم مع تقدم العمر، قد تكون لديك رؤية ضبابية وتجد صعوبة في التركيز.

-التنكس البقعي الجاف هو الشكل الأكثر شيوعًا لهذا المرض (حتى 90٪ من الحالات)، يحدث ذلك عندما تصبح الأوعية الدموية تحت الشبكية رقيقة وهشة.

تتسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو تحت الشبكية في التنكس البقعي الرطب، عادة ما يكون فقدان الرؤية سريعًا وتصوير الشبكية مهم جدا في إيجاد هذا النوع من الضمور البقعي.

الجلوكوما، هذا المرض يدمر العصب البصري (الموجود في الشبكية) وقد يتسبب في فقدان الرؤية، يحدث ذلك عادةً عندما يتراكم السوائل أمام عينك، يمكن أن يسبب العمى ولكنه يتطور ببطء بشكل طبيعي ويمكن معالجته بقطرات عين خاصة لتقليل الضغط الناتج عن السائل.

-سمية الشبكية: يمكن أن يتسبب دواء هيدروكسي كلوروكوين (Plaquenil) في إلحاق الضرر بالشبكية.

قد يستخدم طبيبك أيضًا تصوير الشبكية إذا كانت رؤيتك تزداد سوءًا وطبيبك غير متأكد من السبب.