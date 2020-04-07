يلعب تناول الطعام الصحي خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس COVID-19 في الحفاظ على قوة جهاز المناعة؛ لذا يجب الاعتماد على تناول كم كبير من الألياف والتوقف عن تناول الدهون المشبعة والسكريات. إليك خطة الرجيم لتقوية المناعة من جهة وازالة الكرش من جهة اخرى. اقرئي ايضا : انتصرت على كورونا رغم حملها.. متعافية تحكي كيف هزمت الفيروس يمكنك اتباع خطة الرجيم التالي اليوم الأول والثاني الإفطار: بيض وجبن قريش أو أومليت أو خيار. بين الإفطار والغداء: سمك مشوي + طبق كبير سلاطة خضراء.

سناك.

كوب عصير برتقال. العشاء: 4 ثمار فاكهة.

سناك.

يكرر العشاء اليوم الثالث والرابع الإفطار:

3 ملاعق فول + سلاطة.

الغداء:

كوب مكرونة مسلوقة +خضار + سلاطة.

سناك.

خيار + ثمرة فاكهة. Advertisements العشاء فول + سلاطة.

سناك..

يكرر العشاء اليوم الخامس والسادس والسابع الإفطار:

3 ثمار فاكهة. الغداء: سلاطة + مكرونة مسلوقة + شريحة صدور دجاج مشوية:

بعد الغداء:

ثمرة تفاح.

العشاء:

فراخ مشوية وسلاطة.

قبل النوم:

يكرر العشاء

تعليمات: ممنوع تناول السمن والزيت.

يمكن تناول شوربة الخضراوات عند الرغبة بين الوجبات. شاهدي ايضا :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجيم خارق لتقوية المناعة والتخلص من الكرش خلال الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.