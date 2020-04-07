انفعالات الدورة الشهرية.. كيف تتعاملين معها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من السيدات من انفعالات قبل الدورة الشهرية، وتكون عادة على شكل اضطرابات مثل تقلبات المزاج، وتحدث هذه الأعراض ما بين الإباضة وبدء الدورة وتسمى بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

وتكون على شكل أعراض في المزاج والسلوك، أو على شكل أعراض جسدية، وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا للمزاج وسلوك هم الغضب والتهيج أو القلق وتوتر، أو الاكتئاب والبكاء.

أما الأعراض الجسدية فتكون على شكل انتفاخ، أو إعياء، أو تشنجات، أو نقص الطاقة، أو ألم في الثدي، أو آلام في العضلات والمفاصل وأسفل الظهر، أو الصداع.

ما هو اضطراب ما قبل الدورة الشهرية؟

تعاني معظم النساء من اضطراب ما قبل الدورة الشهرية التي تكون أعراضه الجسدية والعاطفية طبيعية إلى حد كبير، إلا أن جزءا منها تكون أعراض الاضطراب عليهم شديدة، وهذا ما يسمى باضطراب ما قبل الدروة الشهرية الاكتئابي، الذي يتسبب بتغير مزاجي شديد.

ما هي أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية؟

هناك الكثير من الأعراض لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، إلا أن بعض النساء لا تعاني إلا من القليل منها، ومن ضمن الأعراض؛ الصداع النصفي، التهيج والغضب الدائم، والذي قد يشمل نوبات متكررة من البكاء، الاكتئاب والقلق، القولون العصبي، التعب المزمن، الحساسية الزائدة.

ما أسباب تقلبات المزاج؟

تحدث هذه التقلبات بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، إذ ينخفض مستوى هرموني الاستروجين والسيروتونين، لكن هناك العديد من الأمور التي قد تساعدك على رفع مزاجك خلال هذه الفترة سنستعرض بعضها:

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ممارسة الرياضة

تؤدي التمارين الرياضية إلى رفع المزاج وتحسين الاكتئاب، كما يمكنها تعزيز الطاقة والمساعدة في تقليل التقلصات والانتفاخ، وهذا يساعدك على الشعور بتحسن.

تجنب التدخين

عادة، قد تصاب النساء المدخنات بأعراض الدورة الشهرية بشكل أشد من السيدات اللواتي لا يدخنّ، لذلك عليكِ الإقلاع عن التدخين لتخفيف ألم الدورة الشهرية.

الكحول والكافيين

قد تؤدي الكحول والكافيين إلى زيادة القلق والعصبية والأرق، لذلك عليكِ تجنب تناول كميات كبيرة من الكحول والكافيين قبل الدورة الشهرية بأسبوعين.

الاسترخاء

عليكِ بالاسترخاء وتجنب الإجهاد، لأن الإجهاد يمكن أن يزيد من اضطراب الدورة الشهرية.