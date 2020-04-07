تقنية تنفس طبيعية تساعد في تخفيف أعراض "كورونا" عند المرضى

شارك طبيب في مستشفى "كوينز" البريطاني تقنية التنفس التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض Covid-19، وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يشرح الدكتور سارفاراز مونشي، مسؤول الرعاية العاجلة، أن زميلته سو إليوت، مديرة التمريض، تستخدم التقنيات بانتظام مع المرضى في وحدة العناية المركزة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على المصابين بفيروس كورونا، أن لها تأثيرا كبيرا على الرئتين، حيث تسلط الأشعة السينية الضوء على الضرر الذي يمكن أن يسببه الفيروس.

ويقول مونشي إنه أمر حيوي لمن يعانون من عدوى نشطة، التأكد من حصولهم على كمية جيدة من الهواء في قاعدة رئاتهم. كما أنه يشجع الأشخاص غير المصابين على تجربتها أيضا.

وكل ما عليك فعله هو أن تأخذ 5 أنفاس عميقة، وتحافظ على كل منها (أو تمسك بها) مدة 5 ثوان.

وفي الشهيق السادس، احبس أنفاسك لمدة 5 ثوان، ثم قم بإطلاق سعال كبير - مع تغطية فمك. وأعد دورة التنفس هذه مرتين.

ويكشف أنه شعر بالدوار بعد الانتهاء من الدورة الأولى، وأخبر الآخرين بعدم القلق إذا واجهوا ذلك أيضا.

وبعد دورتين، أوضح الطبيب أنه يجب أن تستلقي على وجهك على سريرك مع وسادة أمامك. وللدقائق العشر التالية، خذ أنفاسا أكثر عمقا من المعتاد.

Advertisements

وأضاف مونشي: "أرجوك تذكر، وهذا هو الأهم، الاستلقاء على السرير لفترات طويلة على ظهرك سيغلق المسالك الهوائية الصغيرة. عليك أن تفهم، أن غالبية رئتك تقع على ظهرك، وليس في مقدمة الصدر، لذا، من خلال الاستلقاء على ظهرك، فإنك تؤثر على المزيد من الممرات الهوائية الأصغر".

ويتابع: "هذا ليس جيدا خلال فترة العدوى ويمكن أن يؤدي إلى انخماص الرئة (اللاتوسع الرئوي). ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب رئوي ثانوي قد يجعل حالتك تتدهور أكثر - مع الأخذ في الاعتبار المرضى الذين تتدهور حالاتهم، بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي".

ونشر الدكتور مونشي الفيديو في محاولة لتعليم أكبر عدد ممكن من الناس، وتلقى المنشور بالفعل 116000 مشاركة، وشوهد 1.7 مليون مرة حتى الآن.

قد يهمك أيضا:

أكبر مٌعمّرة تتعافى من "كورونا" بعد قرن على نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية

الفلبين تسجل 11 حالة وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا