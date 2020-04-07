موسكو - لايف ستايل
تمكن علماء روس من تحديد سبب امتلاك بعض الأشخاص شعرا مجعدا، بينما يمتلك الآخرون شعرا مستقيما.وفي أغلب الأحيان، يربط الأشخاص أشكال الشعر بالعامل الوراثي. ومع ذلك وجد العلماء أن الشعر المجعد يعتمد على بنية البروتينات التي يتكون منها. وأن تكوين خلايا جديدة يحدث في حليمة الشعر، والتي لها اتصال مباشر مع الشعيرات الدموية، حيث يحدث انقسام الخلايا، ووجد العلماء أن سبب امتلاك بعض الأشخاص شعرا مجعدا يكمن في عملية انقسام الخلايا أثناء تكوين الشعر.وأشار العلماء إلى أن التوزيع المتساوي للخلايا وبتسلسل صارم يؤدي إلى نمو الشعر المستقيم، بينما التوزيع غير المتساوي للخلايا يؤدي إلى انثناء الشعر، وفق موقع "med-heal".ولا يستبعد الخبراء العامل الحراري الذي يؤثر على بنية الشعر، مما قد يؤدي إلى تغييره (استخدام مجففات الشعر والمكاوي وغيرها من أدوات تصفيف الشعر).
قــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــَصأ :
كانت هذه تفاصيل خبر علماء روس يكشفون سبب امتلاك بعض الناس شعرًا مجعدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.