تعليقات مؤثرة من العائلة المالكة البريطانية على خطاب الملكة إليزابيث

ألقت الملكة اليزابيث الثانية، خطابًا تاريخيًا فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا COVID-19 فى بريطانيا والعالم كله، حيث حرصت على توجيه الشكر إلى الشعب البريطانى وإلى الملتزمين بقرارت العزل المنزلى، مع تأكيدها على قدرتهم على المرور من هذه الأزمة والفخر بها خلال السنوات المقبلة.

ووجد الخطاب صدى طيب عند الشعب بشكل عام، ولدى عائلتها بشكل خاص، حيث نشر بعض أفراد العائلة البريطانية على حسابتهم على الانستقرام، أجزاء من خطاب الملكة إليزابيث الثانية الذي استمر حوالي 4 دقائق و30 ثانية، ومعه تعليقات مؤثرة، بينما التزما الأمير هاري وميغان ماركل الصمت ولم يعلقا عليه.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون

كان الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته كيت ميدلتون، من أوائل أفراد العائلة المالكة البريطانية الذين علقوا على الخطاب بشكل عاطفي على حسابهما على الانستقرام kensingtonroyal، حيث نشرا مقطع فيديو لخطاب الملكة، وكتبوا بجانبه "يجب أن نحصل على الراحة، والأيام الأفضل قادمة، وسنكون مع أصدقائنا وعائلاتنا مرة أخرى".

الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا

شارك الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته الدوقة كاميلا، على حسابهما على الانستقرام clarencehouse، خطاب الملكة، ووجهوا متابعيهم لمشاهدة خطاب الملكة إليزابيث كامل على التليفزيون.

الأميرة يوجين ووالدتها سارة فيرغسون

تأثرت الأميرة يوجين، بالخطاب بشكل مباشر بعد دخول والد زوجها العناية المركزة، وإصابته بفيروس كورونا COVID-19.

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وقالت حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، على حسابها على الانستقرام princesseugenie، "شكرًا لك على كلماتك، لإنها تجمعنا وتوحدنا للتغلب على ما نحن فيه".

أما والدتها سارة فيرغسون فكتبت أيضًا على sarahferguson15، " لمست جلالة الملكة قلبي وألهمتنا بألا نستسلم أبدًا، ولنتحد كما فعلنا من قبل، وستعود الأيام للأفضل، وسنكون مع أصدقائنا وعائلاتنا مرة أخرى.

بينما أثار خطاب الملكة إليزابيث صدى في بريطانيا بأكملها وليس داخل العائلة المالكة فقط، ألتزم هاري وميغان الصمت، ولم يعلقا على حسابهما sussexroyal على الانستقرام كما هو المعتاد منهما، ويبدو أنها رسالة تشير إلى أنهما سيتوقفان عن استخدام الحساب في المستقبل القريب.

والجدير بالذكر، أنهما شاركا متابعيهم الذين تجاوز عددهم 11 مليونًا على الانستقرام بمفاجأة صادمة، حيث أعلنا عن غلق حسابهما قريبًا، في رسالة وداع مؤثرة شكرا فيها متابعيهم على دعمهم المستمر لهما.

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