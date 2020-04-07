شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: بدء التجارب السريرية على عقار الإيبولا الأمريكى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أمل جديد في طريق إيجاد علاج لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على دواء أمريكى خاص بعلاج الإيبولا لمعرفة مدى فاعليته في علاج مرضى الفيروس التاجي، ووعد صانعه بـ 1.5 مليون جرعة مجانية، حيث يأمل المئات من مرضى الفيروس التاجي أن ينضموا إلى التجارب السريرية على عقار remdesivir

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية تم تصنيع دواء remdesivir في الأصل كدواء لمحاربة الإيبولا، ويعمل عن طريق حجب البروتين الذي يساعد الفيروسات التاجية على عمل نسخ من أنفسهم.

وكان الاهتمام كبيرًا جدًا لدرجة أن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) توسع دراستها عن remdesvir، والتي وصلت تقريبًا إلى هدفها الأولي وهو 440 مريضًا.

يأتي ذلك بعد أن تبين خلال الآونة الأخيرة أن دواء الايبولا يساعد في تخفيف الأعراض لدى أول مريض بالفيروس التاجي الأمريكي أثناء دخوله المستشفى.

بالنسبة لمعظم الناس ، يسبب الفيروس التاجي الجديد أعراضًا خفيفة أو معتدلة ، والتي يمكن أن تشمل الحمى والسعال ولكن في بعض الأحيان الالتهاب الرئوي يتطلب دخول المستشفى يزيد خطر الوفاة بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.

تم تصميم Remdesivir ، الذي يعطى من خلال حقن وريدى ، للتدخل في إنزيم يعيد إنتاج المواد الوراثية الفيروسية.

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في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات ضد السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ، والأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية المماثلة ، ساعد الدواء على منع العدوى وتقليل شدة الأعراض عند إعطائه في وقت مبكر بما فيه الكفاية في سياق المرض، إنه أبعد في الاختبار من العديد من العلاجات المحتملة الأخرى ، وقد تؤدي الدراسات الحالية إلى الموافقة التنظيمية.

وأكدت الشركة المالكه للعقار Gilead إن لديها 1.5 مليون جرعة ، وهو ما قد يعني أكثر من 140 ألف دورة علاجية ، وتخطط لتوزيعها مجانًا، وتأمل الشركة في توفير أكثر من مليون دورة علاجية بحلول نهاية العام، توفر الشركة الدواء مجانًا الآن وقد حددت هدفًا يتمثل في إجراء 500 ألف دورة علاجية بحلول أكتوبر وأكثر من مليون بحلول نهاية العام.

قدمت شركة Gilead منتجًا مصممًا لدراستين في الصين من المتوقع أن تعطي نتائج بحلول نهاية الشهر، كما أطلقت دراستين للمرضى في المستشفيات في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا وأماكن أخرى.

قال الدكتور أرون سانيال ، رئيس الدراسة في جامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند: "هناك الكثير من القلق بشأن المرض لدرجة أن المرضى مهتمون تمامًا" ولم يرفض أحد فرصة التطوع لاجراء التجارب.

في مستشفيات جامعة كليفلاند الطبية ، سجلت الدكتورة غريس ماك كومسي ما يقرب من ستة مرضى، وقالت "إننا نشهد المزيد والمزيد من الشباب لإجراء التجارب"

دراسة NIH هي الاختبار الأكثر صرامة. يقارن remdesvir مع الحقن الوهمية ، ولا يعرف المرضى ولا الأطباء من الذي يحصل على ما يصل حتى نهاية الدراسة. إلى جانب الولايات المتحدة ، إنه مفتوح في اليابان وكوريا وسنغافورة.

وقال الدكتور بابافيمي تايو ، مدير الأمراض المعدية في شيكاغو ، إن الرجل البالغ من العمر 89 عامًا كان أول مشارك في مستشفى نورث وسترن ميموريال و "كانت الأسرة متحمسة جدًا" لإدراجه.

في جامعة كاليفورنيا في ايرفين ، التحق الدكتور Alpesh Amin بالعديد من المرضى وقال إن الجميع يحصلون على رعاية عادية حتى إذا انتهى بهم الأمر إلى الحصول على دواء وهمي بدلاً من إعادة تصميمه.