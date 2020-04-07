شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: حفر خنادق بجزيرة للموتى لدفن ضحايا كورونا بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أنه تم حفر خنادق بمدينة نيويورك لدفن ضحايا فيروس كورونا بشكل مؤقت في جزيرة هارت، وذلك بعد الارتفاع الكبير في اعداد الضحايا الذين يفقدون حياتهم يوميا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتستخدم جزيرة هارت قبالة شاطئ برونكس في لونج آيلاند ساوند لدفن ضحايا الفيروس التاجي مؤقتًا بعد أن أصبحت نيويورك هي بؤرة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة حيث تصل الوفيات إلى 437 يوميًا بمجموع يصل إلى 3485.

يأتي ذلك بعد أن أصبح متعهدو دفن الموتى فى وضع صعب للغاية واقترح مسئول في المدينة القيام بدفن مؤقت في حديقة عامة، مع ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 3485 أمس الاثنين، فإن صور الجثث المغطاة بأغطية يتم نقلها على نقالات من قبل العاملين الصحيين في بدلات واقية هي مشهد شائع خارج المستشفيات، حيث تقوم الشاحنات بتخزين الجثث التي تتراكم بسرعة كبيرة على مديري الجنازات لاستلامها مباشرة من المستشفيات.

كان أحد الاقتراحات هو حفر خنادق في جزيرة هارت في لونج آيلاند ساوند ، والذي تم استخدامه لموقع دفن خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ليتم استخدامه للمقابر المؤقته لضحايا كورونا.

شوهد العمال في جزيرة هارت أمس في مكان دفن خزفي لما يصل إلى مليون شخص والذي تفكر مدينة نيويورك في خدمته كموقع مؤقت لضحايا فيروس كورونا

وكانت جزيرة هارت التي يشار إليها أحيانًا باسم جزيرة هارت ، معسكرًا لأسرى الحرب في الحرب الأهلية ومؤسسة نفسية ومصحة لمرض السل ومدفن ميداني لضحايا الانفلوانزا الأسبانية.

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وشهدت هذه الجزيرة أكثر من مليون مدفون على شريط صغير من الأرض منذ عام 1861، وخلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عندما مات أكثر من 500 ألف أمريكي ، تم دفن الآلاف في جزيرة هارت حيث كانت مواقع الدفن ، وخلال الحرب العالمية الثانية ، تم استخدام الجزيرة كمرفق تصحيحي عندما تم نقل سكان جزيرة ريكرز إلى هناك.

تم استخدام الجزيرة أيضًا كمأوى للمشردين الذي عمل من عام 1951 إلى عام 1954 ومرفق لعلاج مدمنى المخدرات عام 1955 ، قبل أن تعود لاستخدامها كقبر مشترك في الثمانينيات، وفي خندق 200 قدم دفن رفات 8904 طفلاً بين عامي 1988 و 1999.

في عام 1985 ، تم دفن ستة عشر جثة مصابة بالإيدز في الطرف الجنوبي من جزيرة هارت ، بعيدًا عن بقية الجثث ، لأنه يعتقد أن ضحايا الإيدز القتلى سوف يلوثون أجسادًا أخرى بالمرض.

وقال مارك ليفين ممثل مجلس مانهاتن على تويتر"سيتم حفر الخنادق لعشر صناديق صغيرة في الخط، وسوف يتم ذلك بطريقة كريمة ومنظمة ومؤقتة "

وقد أثارت هذه التعليقات ضجة كبيرة في أكثر المدن الأمريكية اكتظاظا بالسكان، والتي تحولت بالفعل بسبب الوباء، بما في ذلك في سنترال بارك حيث يميل مستشفى ميداني إلى مرضى الفيروسات.