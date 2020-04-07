شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يطالب الأطباء مرضى العناية بالتنفس العميق لمحاربة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أطباء هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، تقنية التنفس لمرضى الفيروسات التاجية التي تدعي مؤلفة هارى بوتر JK Rowling أنها ساعدتها على التعافي.

وقال الدكتور سارفراز مونشي ، الذي يعمل في مستشفى كوينز في رومفورد ، إن هذه الممارسة تستخدم لمرضى العناية المركزة، ولكن يمكن أن تساعد أي شخص في مكافحة العدوى، حيث إن تقنية التنفس هو "الطريقة الوحيدة" لإدخال الأكسجين إلى عمق الرئتين وهو أمر مهم لتجنب التدهور الصحى للحالة.

ولكنه فى الوقت نفسه حذر المرضى من الاستلقاء على ظهورهم أثناء التنفس، لأنه يقلل من قدرة الرئة ويغلق الشعب الهوائية، وترجع المضاعفات الخطيرة والوفيات الناجمة عن COVID-19 إلى حد كبير إلى الفيروس الذي يؤثر على الجهاز التنفسي ، بما في ذلك عمل الرئتين، وذلك وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل".

وقالت مؤلفة هاري بوتر إنها "شفيت بالكامل" بعد معاناتها من "جميع أعراض" الفيروس التاجي، و لكنها لم تخضع لاختبار رسمي، فخلال الأسبوعين الماضيين ، عانت من جميع أعراض C19 ، ولكنها قد تعافت تمامًا الآن وساعدت التقنية كثيرًا .

وشاركت مقطع فيديو لطبيب ينصح بكيفية القيام بتقنية التنفس بشكل صحيح، والتي تم نشرها في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي ، كما يمكن للمرضى الذين يعانون من العزلة الذاتية في المنزل الذين يعانون من الأعراض الاستفادة أيضًا من تقنية التنفس، كما أنها فكرة جيدة لكى يجربها الناس قبل أن يصابوا بالعدوى أيضًا.



خريطة اصابات كورونا Advertisements كيف يتم عمل تقنية التنفس كيف يتم عمل تقنية التنفس تتضمن تقنية التنفس الخطوات التالية: أخذ 5 أنفاس عميقة وحبسها لمدة 5 ثوانى ، وإنهاء التنفس العميق السادس بسعال، مع تغطيته باليد أو الأنسجة ، فهذا سيساعد على تحريك المخاط في الجهاز التنفسي إلى الفم.

تستطيع القيام بتقنية التنفس مرتين قبل الاستلقاء على البطن والتنفس بعمق لمدة عشر دقائق.

بعد القيام بالدورة مرتين ، ينصح الطبيب المشاهدين بالاستلقاء على وجههم بوسادة لدعمهم وأخذ أنفاس عميقة خلال الدقائق العشر التالية.

عادة ما تكون الأعراض الأولى للفيروس التاجي هي السعال المستمر مع الحمى ، لكن أقلية ستستمر في تطوير مشاكل في التنفس، حيث يتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي ، مما قد يؤثر على الشعب الهوائية، ويجعل التنفس صعبًا بشكل طبيعي ، مما قد يكون مزعجًا.

غالبية مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة والذين تم إدخالهم في وحدات العناية المركزة ينتهي بهم الأمر إلى - متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

في هذه المرحلة ، يحتاجون إلى دعم جهاز تنفس ، مثل جهاز التنفس الصناعي ، لدفع الهواء إلى الرئتين، ومن الضروري أن تحصل الرئتان على ما يكفي من الهواء بحيث يمكن نقل الأكسجين حول الجسم ، عبر مجرى الدم ، إلى الأعضاء الحيوية.

يساعد الاستلقاء على المعدة أيضًا في تصريف السوائل ، ويمنع الرئتين من الالتصاق بالعدوى ، ويعزز تدفق الدم.