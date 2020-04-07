انتحار ممرضة مصابة بالكورونا في إيطاليا

انتحرت مُمرضة إيطالية مُصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الأطباء جراء الفيروس إلى 24 طبيباً، حسبما قالت وكالة أنباء "أنسا" الرسمية.

وأعلن اتحاد نقابات الممرضات الإيطالي أن الممرضة، البالغة من العمر 34 عاماً، كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى سان جيراردو في مونزا في إقليم لومبارديا، إحدى بؤر تفشي الوباء في شمال إيطاليا. وأضاف اتحاد الممرضات في إيطاليا إن الممرضة كانت نتائج فحصها إيجابية لفيروس كورونا، فيما أعلن الاتحاد الوطني لنقابات الأطباء في إيطاليا أن عدد من الأطباء الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 24 طبيباً، مع الإشارة إلى أن نحو 4824 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالوباء.

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