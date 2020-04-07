المغرب يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1141 والوفيات لـ 83

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1141 ، بينما توفى 3 حالات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 83 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية إن حالات الشفاء بلغت 81 حالة في حين استبعدت إصابة 3984 حالة، أظهرت الفحوصات أنها غير حاملة للفيروس.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل .

فى غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 80 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". وفيما يواصل فيروس كورونا الانتشار الكبير فى مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس أكثر من مليون وربع مليون مصاب، بالإضافة إلى حالات وفيات تخطت الـ 70 ألف حالة، وتسعى الدول الى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل مكثف للسيطرة على انتشار الفيروس.

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