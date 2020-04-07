إسبانيا ثانى دول العالم فى حالات التعافى من كورونا بإجمالى 45 ألف شخص

تصدرت إسبانيا إحصاءات دول العالم في حالات التعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بعد الصين، بإجمالى عدد حالات يصل إلى قرابة 45 ألف ، وبحسب إحصاءات مواقع رصد انتشار الفيروس التاجى حول العالم، تحتل مدريد المركز الثانى في عدد الإصابات بمعدل 136.675 حالة ، في حين وصل عدد الضحايا إلى 13.341.

وفى وقت سابق توفي زعيم الجالية المسلمة فى إسبانيا، رئيس المفوضية الإسلامية فى البلاد، رياج ططرى بقري نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة شؤون رئيس الوزراء - فى بيان أن الحكومة الإسبانية تأسف بشدة لوفاة رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بقري، معربة عن تعازيها للجالية المسلمة.ونعت الحكومة الإسبانية ططري بقري، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أن دخل مستشفى في مدريد منذ عدة أيام إثر إصابته بالفيروس، فيما لا تزال زوجته المريضة أيضا بالعدوى في حالة حرجة.

من جهتها، أعربت وزارة العدل الإسبانية عن خالص تعازيها في وفاة بقري، واصفة إياه بـ"مثال النضال من أجل حسن التعايش والتسامح" بين كل الطوائف في البلاد.

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وولد بقري عام 1948 في دمشق وانتقل إلى إسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث أسس عام 1971 الجمعية الإسلامية، وحاز على شهادة الدكتوراه في الطب وشغل كذلك منصب إمام مسجد تطوان في مدريد.

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