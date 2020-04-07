بلجيكا تسجل 162حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة لـ 2035

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الثلاثاء تسجيل 162 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2035 ، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس كشفت السلطات الصحية فى بلجيكا عن تطور جديد فى أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، فبعد ان كانت أرقام الاصابات ترتفع بشكل مرعب ، فقد اصبح هناك أمل بعد الاعلان عن السماح لاكثر من 500 مريض بمغادرة المستشفى.

ووفقًا لأحدث تقرير لمعهد Sciensano الصحة والخاص بوباء كورونا والذى أعلن للمرة الأولى، كان عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفى في يوم واحد أكبر من عدد الحالات الجديدة التي دخلت المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، سمح لـ 504 أشخاص بمغادرة المستشفى في حين تم نقل 499 شخصًا إلى المستشفى .

ويضيف المعهد العلمي للصحة العامة أن ما مجموعه 5735 سرير مستشفى مشغول في الوقت الراهن اي بزايدة قدرها (+57) ، منهم 1261 في العناية المركزة بزيادة قدرها (+16).

وقد وصل عدد الوفيات في بلجيكا منذ إنتشار وباء كورونا الى 1447 حالة وفاة بزيادة 164 حالة وفاة عن يوم السبت.

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بالإضافة إلى أن 1260 مريضًا ثبت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد كوفيد 19و وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا إلى 19961.

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