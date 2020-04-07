باكستان تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3864

أعلنت وزارة الصحة فى باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3864، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 3278 حالة، بعد تسجيل 397 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 50 حالة، مع تماثل 257 حالة للشفاء.

وبيّن المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 1493 حالة توجد في إقليم البنجاب، و881 حالة في إقليم السند، و405 في إقليم خيبر بختونخواه، و191 حالة في إقليم بلوشستان، و210 في إقليم جلجت بلتستان، و16 حالة في إقليم كشمير الحرة و82 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد. كانت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالهراوات فى باكستان استخدمت القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا، واعتقلت العشرات ممن قالوا إن الحكومة لم تسلمهم الإمدادات الموعودة.

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