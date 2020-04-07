الفلبين تسجل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و104 إصابات

أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا و104 إصابات ، جاء ذلك نقلا عن شبكة "سكاى نيوز" ، وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أمس، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 3660 حالة.

وفى وقت سابق احتفل عدد كبير من الفلبينيين بقرب احتفالات عيد القيامة المجيد، وأحد الشعانين، وذلك من خلال تجمعهم أمام منازلهم، حاملين أفرع النخيل، منتظرين عبور أحد الكهنة بالمدينة لمباركتهم، وسط الإغلاق التام، والحظر الطبى الذى تشهده المدن الفلبينية، بعد انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19".

كان الرئيس الفبينى قد أمر الجيش بإطلاق النار على أى شخص ينتهك حظر التجول بهدف الحد من انتشار وباء كورونا فى البلاد.

كانت السلطات الفلبينية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن تسجيل 8 وفيات إضافة إلى 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل هذا الفيروس إلى مختلف دول العالم، وتسعى السلطات المحلية داخل الدول التى ظهر فيها الفيروس إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، مثل إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر التجول وغيرها من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، وفيما تعمل مختلف شركات الأدوية ومعامل الأبحاث الطبية على التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا.

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