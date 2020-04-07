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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 01:46 مساءً - أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الموز الأسود له قيمة غذائية عالية مقارنة بالموز الأصفر، وأشارت هذه الدراسات إلى أنه كلما زادت نسبة سواد الموز كلما زادت الفوائد الصحية له، وللتعرف على فوائد تقديم الموز الأسود للأطفال، التقت "الخليج 365" أخصائية التغذية وجدان قطب، لتبين لنا المعلومات الغذائية الأكيدة له.
أوضحت قطب أن السواد الذي تتحول له قشرة الموزة الصفراء هي مادة تسمى (tnf) وهي تساعد في محاربة خلايا السرطان وكلما زادت البقع السوداء في الموز كلما زادت هذه المادة وفائدتها.
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فوائد الموز الأسود للأطفال:
- يعتبر الموز غذاء مثالياً للرضع والأطفال وذلك لاحتوائه على الكثير من المغذيات الأساسية التي تساعد في التطور الكلي للطفل، بالإضافة لخواصه اللينة، كما أنه حلو المذاق وكريمي ويحب الأطفال تناوله، فكلما زاد نضج الموز تتحول الكربوهيدرات النشوية به إلى سكريات مما يجعلها سهلة الهضم.
- الموز الأسود "الناضج" يزيد من مستويات الطاقة عند الطفل لعدة ساعات، فالموز غني بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، وكذلك يساعد البوتاسيوم على تقوية عضلات طفلك.
- مثالي لنمو طفلك وتقوية أسنانه وعظامه لأنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم كما يحسن أداء الجهاز العصبي عند الطفل ويقلل من حدة توتره.
- يمنع الإصابة بفقر الدم؛ وهذا ضروري للمساعدة في إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين "الحديد" في الدم وتشكيل خلايا الدم الحمراء، لذا يحمي الأطفال من مرض الهزال.
- يحمي شبة العين ويقوي البصر، الأطفال الذين يتناولون الموز بانتظام لديهم قوة البصر
- يحمي بشرة طفلك وخاصة في الشتاء من الجفاف والتشققات لأنه يزود البشرة بالفيتامينات والمعادن فبالتالي يحسن من ملمس بشرة الطفل.
- يقوي وينشط الذاكرة عند الأطفال لأن البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد في تنظيم ضخ الدم للدماغ ويزيد من مستوى الذكاء والاستيعاب.
- يقوي جهاز المناعة ويساعد في حالات البرد والسعال، فهو يساهم في القضاء على البكتيريا والفيروسات.
- التناول المنتظم للموز ينظم أمعاء الطفل ويمنع حدوث أمراض ومشاكل في الجهاز الهضمي.
- يعتبر الموز فاتح شهية كما يساعد على زيادة وزن الطفل.
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