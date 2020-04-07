

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 01:46 مساءً - أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الموز الأسود له قيمة غذائية عالية مقارنة بالموز الأصفر، وأشارت هذه الدراسات إلى أنه كلما زادت نسبة سواد الموز كلما زادت الفوائد الصحية له، وللتعرف على فوائد تقديم الموز الأسود للأطفال، التقت "الخليج 365" أخصائية التغذية وجدان قطب، لتبين لنا المعلومات الغذائية الأكيدة له.

أوضحت قطب أن السواد الذي تتحول له قشرة الموزة الصفراء هي مادة تسمى (tnf) وهي تساعد في محاربة خلايا السرطان وكلما زادت البقع السوداء في الموز كلما زادت هذه المادة وفائدتها.

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فوائد الموز الأسود للأطفال: