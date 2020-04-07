فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامات أصبح ضرورة هامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، ويمكن استعمال الكمامات المصنوعة من القماش أثناء التواجد بالأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تأكيدات العديد من الباحثين أن العدوى بالفيروس تنتقل على مسافات بعيدة قد تصل إلى 8 أمتار نتيجة لسعال أو عطس المصاب، والكمامة القماش حل سهل وبسيط لمنع نفاذ الكمامات الطبية المخصصة لمقدمى الرعاية الصحية وليها مميزات كثيرة يمكنك التعرف عليها فى الفيديو التالى.. Advertisements

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