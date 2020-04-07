شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إسبانيا ترتفع إلى 13798 بعد تسجيل 743 حالة جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت إسبانيا تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.

Advertisements كما أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 140,510 حالة.

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