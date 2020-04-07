شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الخليج 365 تعزي الزميل سيد مصطفي في وفاة والدته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 تلقت أسرة " الخليج 365" بحزن بالغ خبر وفاة والدة الزميل سيد مصطفي.

Advertisements وتتقدم أسرة " الخليج 365" بالتعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

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