شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 سجلت باكستان، الثلاثاء، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى 3864 مصابا.

ويتصدر إقليم البنجاب أكثر أماكن الإصابات بـ1918 حالة، ويليه إقليم السند بـ932 حالة إصابة. Advertisements وأعلنت السلطات تسجيل حالتي وفاة جديدتين إحداهما في العاصمة إسلام آباد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 54 حالة وفاة. وطبقا للصحيفة الرسمية الباكستانية "جيو نيوز" فإن الإصابات منها 95 في خيبر بختونخوا، و10 حالات في بلوشستان، و3 في جيلجيت بلتستان، بالإضافة إلى حالة إصابة وحالة وفاة في إسلام آباد.

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