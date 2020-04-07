أسلحة لمحاربة كورونا.. تعرف عليها!

الثلاثاء 7 أبريل 2020

لا يعرف العلماء حاليا الكثير عن فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ"كوفيد-19" المكتشف منذ بضعة أشهر فقط، ولكن بمرور الوقت يتم التعرف عليه، وفقا للعين.



وعلى سبيل المثال، نحن نعرف الآن أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام وفي الهواء لبضع ساعات، وكذلك أن جزيئاته تتسرب من خلال اللعاب والسعال، ويمكن التخلص منه من البراز، وبالتالي من السهل على المصاب أن ينشر الفيروس من خلال السعال أو لمس الأشخاص الآخرين أو ترك الفيروس على الأسطح.

بينما ينتظر العالم إنتاج اللقاحات التي تحصن الشخص من الفيروس، والأدوية التي تستخدم في العلاج، فإن هناك 5 أسلحة يمكن استخدامها في مواجهته، بناء على المعلومات التي تم جمعها عنه.

ونشر موقع "The Conversation" مؤخرا تقريرا عن هذه الأسلحة الخمسة:

1- الصابون والماء

يعد الصابون والماء خط الدفاع الأول لإزالة الفيروس من الأسطح، حيث يتداخل الصابون مع الدهون الموجودة في غلاف الفيروس ويزيله من على الأسطح ثم يتم استخدام الماء.

وستحتاج إلى غسل يديك عند دخولك إلى المتاجر وكذلك غسل الطعام كالمعتاد.

2- المبيضات

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العنصر النشط في المبيض، هو هيبوكلوريت الصوديوم، وهو فعال جدا في قتل الفيروس، ويجب أن نتأكد من ترك المبيض للعمل لمدة 10-15 دقيقة، ثم استخدم قطعة قماش نظيفة في المسح.

ويعمل المبيض عن طريق تدمير البروتين وما يعرف باسم حمض الريبونوكليك (RNA) للفيروس، وهذه هي المادة التي تساعد على صنع المزيد من جزيئات الفيروس عندما تصاب بالعدوى، وتأكد من استخدام المبيض حسب التوجيهات على الزجاجة.

3- الروائح الجراحية

تتكون الروائح الجراحية في الغالب من إيثانول الكحول، وثبت أن الإيثانول يقتل الفيروسات التاجية في أقل من 30 ثانية، ومثل المبيض، يدمر الكحول البروتين والحمض النووي الريبي الذي يتكون منه الفيروس.

ويستخدم عن طريق تبليل قطعة قماش بالكحول ومسح الأسطح بها.

4- مناديل السطح

العنصر النشط في مناديل السطح هو مطهر، كلوريد البنزالكونيوم، وتعمل المناديل على طريق تعطيل الدهون في خلايا الفيروس.

5- معقمات اليد

العنصر الأساسي في معقمات اليد هو الإيثانول "الكحول"، لكن يجب أن يكون تركيزه أكثر من 70% حتى يقتل الفيروس بشكل فعال.