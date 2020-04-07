شكرا لقرائتكم خبر عن رخيصة ومريحة وتحميك من العدوى.. اعرف مميزات الكمامه القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامات أصبح ضرورة هامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا ، ويمكن استعمال الكمامات المصنوعة من القماش أثناء التواجد بالأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تأكيدات العديد من الباحثين أن العدوى بالفيروس تنتقل على مسافات بعيدة قد تصل إلى 8 أمتار نتيجة لسعال أو عطس المصاب ، والكمامه القماش حل سهل وبسيط لمنع نفاذ الكمامات الطبية المخصصة لمقدمى الرعايه الصحية ولها مميزات كثير.

مميزات الكمامة القماش وفقا لما أكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ما يلى:

- الكمامه القماش مهمه لتجنب العدوى بكورونا.

- التباعد الاجتماعى ليس الحل الوحيد لمنع العدوى.

- تغطيه الأنف والفم أثناء التواجد خارج المنزل ضرورة ملحة.

- الكمامه القماش مهمة وقت التواجد بالصيدليات والسوبر ماركت.

- تصنع من الأقمشة القطنيه فيمكن تصنيعها من ملابس قديمة في المنزل.

- مناسبة بشكل مريح مع جانب الوجه.

- ممكن تثبيتها بسهولة بالعلاقات أو حلقات حول الأذن.

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- تشمل طبقات متعددة من القماش.

- تسمح بالتنفس بدون قيود.

- ممكن غسلها وتجفيفها آليًا دون تلف أو تغيير الشكل.

- تكليفتها بسيطة وتقدر تعملها بنفسك.

- تسمح بتوفير الكمامات الطبية للأطباء والتمريض وعدم نفاذها.

- ممنوع وضع الكمامه القماش على وجه الأطفال اقل من سنتين .

- ممنوع استخدامها لأى شخص يعانى من صعوبة التنفس.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بضرورة ارتداء الكمامات "اقنعه الوجه" المصنوعه من القماش وذلك أثناء التواجد بالأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تأكيدات العديد من الباحثين أن العدوى بالفيروس تنتقل على مسافات بعيدة قد تصل إلى 8 أمتار نتيجة لسعال أو عطس المصاب.