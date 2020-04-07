شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. تعرف على أهم الأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا وإجابتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسلئة التي تتطرق إلى أذهان المواطنين حول تفشي فيروس كورونا، وما هي أفضل الطرق لمحاربته، والتقليل من فرص الإصابة، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 سنتعرف على أكثر الأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا، والإجابات وفقا لمنظمة الصحة العالمية " who.".

هل الامتناع عن المصافحة يقلل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

نعم، لأن الفيروس التاجي كورونا يتسبب في إصابة الجهاز التنفسي، وجميع الفيروسات من مثل هذا النوع يسهل انتقالها عن طريق المصافحة بأشكالها العديدة.

هل ارتداء القفازات يقلل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

اختلفت الإجابات حول هذا السؤال، ولكن منظمة الصحة العالمية تقول إن الاجابة لا، والوقاية هي في غسيل اليدين يوميا وبشكل متكرر تقلل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب، ومشاكل الجهاز التنفسي كالربو، ومرضي انخفاض ضغط الدم، والسرطان، والسكر .

هل تناول المضادات الحيوية يقي من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تناول المضادات الحيوية لا تقضي علي الإصابة ولا تقي من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

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ما هي فترة حضانة الفيروس التاجي كورونا؟

فترة حضانة الفيروس التاجي تتراوح بين 14 يوم.

ما هي مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح؟

ثبت بقاء الفيروس التاجي كورونا علي الأسطح لفترة أيام، أو ساعات وذلك حسب طبيعية ونوع الأسطح، ولذا ينصح بتنظيف الأسطح بشكل دائم لتجنب تمكن الفيروس، والقضاء عليه.

ما هي أفضل طرق للوقاية من فيروس كورونا؟

-غسل اليدين بشكل جيد لمدة 20 ثانية.

-تجنب الملامسة البدنية والمصافحة.

-الحد من التجمعات.

-الاهتمام بتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بالفيروس التاجي .