شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك بـ 5 نصائح أهمها النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار الفيروس التاجي كورونا، يسعى الكثيرون للتعرف على أفضل النصائح الخاصة بتقوية الجهاز المناعي، للحد من الإصابة بالوباء، فجميع الأشخاص الجالسون في المنزل، يسعون باستمرار لتنظيف وتعقيم الأسطح، وغسيل اليدين وتجنب التعامل مع الآخرين، والهدف تقليل فرص الإصابة.

ولكن هذه النصائح ليست كافية، وعليك التعرف على أفضل وأهم النصائح الخاصة بتقوية الجهاز المناعي، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-من أهم النصائح ممارسة التمارين الرياضية يوما داخل المنزل، فالرياضة تعمل علي تنشيط خلايا الجسم بشكل ملحوظ، وتجديد الدورة الدموية، وتحافظ علي صحة القلب والأوعية الدموية، وأيضا تجعلك تشعر بالسعادة في ظل الأخبار السيئة التي تسمعها يوميا، وتحد من تعرضك للتوتر والقلق، وبالتالي تزيد من كفائه الجهاز المناعي وتحد من إصابتك بالفيورس التاجي.

-الأطعمة الصحية تساوي حياة أفضل بكثير، وتقلل من حدة تعرضك لضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والأطعمة المعززة للمناعة إلى نظامك الغذائي، والأطعمة الغنية بفيتامين سي، كالتوت والأفوكادو والمكسرات والجزر والبرتقال والليمون، والفلفل الألوان والكيوي والطماطم، وغيرها من الخضار والفواكه التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية الجهاز المناعي.

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- النوم الجيد يقوي الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، فعند أخذ القسط الكافي منه يوميا أي من 7 إلي 8 ساعات، فأنت تساعد الجسم علي إطلاق بروتين "السيتوكينات المسئول عن تقوية الجهاز المناعي ويقاوم العدوي.

-التعرض لأشعة الشمس يوميا يعد من الحيل الجيدة للحصول علي فيتامين "د"، التي تمدك بالطاقة والحيوية، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، باالإضافة إلي الحصول علي مزاج جيد.

-أثبتت الدراسات أن التعرض المستمر للقلق والتوتر يعد من الحيل المسبببة في الإصابة بضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بالجلس مع نفسك وتذكر الأشياء الاجابية في حياتك، أو الأمور الجيدة التي جعلت تشعر بالسعادة.