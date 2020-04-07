شكرا لقرائتكم خبر عن لو جاله تسمم من الكلور.. اعرفى ازاى تنقذى طفلك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اقتلى فيروس كرونا بالكلور والكحول"، هى النصيحة المتداولة منذ انتشار فيروس كورونا الذى ادى الى وفاه الكثيرون حول العالم ولم يكتشف له علاج حتى الان فجميعها محاولات تحت التجارب، لذلك فالوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس هى اتباع اجراءات الوقاية، ولن الافراط فى استخدام الكلور والكحول قد يسبب مشاكل عديدة على الصحة والجلد، وخصوصا بين الاطفال فقد يسبب لهم التسمم سواء تناوله الاطفال الرضع دون وعى منهم أو استنشاقه .

وفى حالة تعرض طفلك للتسمم عن طريق الكلور او الكحول أو اى مواد مطهرة فقد تظهر عليه بعض الاعراض وهى" الغثيان ، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة فى التنفس، احمرار وحرق فى العين والانف والفم، تهيج الجلد". وفى هذه الحالة يجب اتباع بعض الخطوات لانقاذ الطفل وفقا لما ذكره موقع healthline

فى حالة استشناق الطفل للكلور او تناوله يجب اتباع الاتى

1:تقديم السوائل الطبيعية للطفل وخصوصا المياه والحليب البارد للتخلص من السموم فى الجسم.

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2:فى حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل ، فعليكى باعطائه خوافض للحرارة وعمل كمادات مياه دافئة.

3:فى حالة الاختناق والتسمم نتيجة استنشاق المواد الكيميائئية، فعليكى بنقل الطفل فى مكان به هواء فورا مع تخفيف ملابسه لعدم الاختناق.

4:فى حالة التسمم عن طريق العين ، فيجب غسلها جيدا بالمياه وتجنبى وضع أى قطرة فى العيم إلا تحت اشراف الطبيب.

5:اما فى حالة التسمم فى الجلد والالتهابات والاحمرار، فعليكى بغسل اليدين جيدا بالمياه دون وضع اى صابون حتى لا تلهبى البشرة أكثر.