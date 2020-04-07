أضرار اشعة الشمس على أصحاب البشرة الداكنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من الناس أن البشرة الداكنة ليست عرضة لتلف الشمس، ولكن ، على الرغم من أن أصحاب لون البشرة الداكنة أقل عرضة للحرق، يمكن أن يصاب الأشخاص من كل لون بشرة تقريبًا بحروق الشمس أو يصابون بسرطان الجلد، ومع ذلك ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة قد لا يصابون بحروق الشمس على الإطلاق.



اضرار الشمس على اصحاب البشرة الداكنة

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicalNewsToday”، تستجيب البشرة الداكنة والجلد الفاتح بشكل مختلف لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتقل احتمالية حرق الجلد الداكن ، لكن قد يكون من الصعب اكتشاف أضرار أشعة الشمس على البشرة الداكنة جدًا، ومع ذلك ، يجب على الأشخاص من جميع درجات ألوان البشرة استخدام الحماية من الشمس لمنع تلف الجلد.

ويعتبر "فيتزباتريك" هو مقياس لمدى احتمال تعرض الشخص لتلف الشمس بسبب لون بشرته، ويتراوح المقياس من النوع 1 (جلد شاحب جدًا يحترق دائمًا) إلى النوع 6 (جلد داكن جدًا لا يحترق أبدًا)، وأنواع البشرة الخفيفة فيتزباتريك لا تسمر بسهولة مثل أنواع البشرة الداكنة فيتزباتريك.

تتناول هذه المقالة كيفية تأثير الشمس على البشرة الداكنة ، بما في ذلك مخاطر حروق الشمس وسرطان الجلد ، إلى جانب أفضل الطرق للوقاية من أشعة الشمس.

كيف تؤثر الشمس على البشرة الداكنة؟

الصبغة الزائدة في البشرة الداكنة توفر بعض الحماية من أشعة الشمس.

وتتمتع البشرة الداكنة بحماية أكبر من أشعة الشمس لأنها تحتوي على مستويات أعلى من الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي الجلد لونه ويساعد على حماية الخلايا من بعض أشكال أضرار أشعة الشمس، وهذا يجعل الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس.

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وأفادت دراسة في المجلة الدولية للأمراض الجلدية أن حوالي 66 ٪ من السود الذين يعيشون في المملكة المتحدة زعموا أنهم لم يعانوا من حروق الشمس.

وبالمثل ، وجدت أن حوالي 66 ٪ من السود الذين يعيشون في المملكة المتحدة لم يستخدموا أي شكل من أشكال الحماية من الشمس.

لكن قد يكون من الصعب اكتشاف أضرار أشعة الشمس في البشرة الداكنة جدًا بسبب تصبغ الجلد، وفي الأشخاص ذوي الظلال الفاتحة من الجلد الداكن ، الميلانين ليس وقائيًا بالكامل ولهذا السبب ، قد يستمرون في الحرق.

وقد يعاني الشخص الذي قضى وقتًا طويلاً في الشمس من تقرحات أو تورم في جلده.

اما في البشرة الفاتحة جدًا ، من السهل اكتشاف حروق الشمس، وقد يظهر الجلد أحمر وملتهب، وفي البشرة الداكنة ، يصعب ملاحظة الاحمرار أو اللون الوردي الناجم عن ذلك.

وفي درجات البشرة الداكنة والفاتحة ، يمكن أن يسبب حروق الشمس الشعور بالجلد: