شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عرق النسا بطرق عديدة منها الأدوية والطب البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاج عرق النسا له طرق عديدة منها الأدوية أو الجراحة وغيرها، ووفقاً للإحصائيات فهناك ما يصل إلى 4 من كل 10 أشخاص سيصابون بعرق النسا، أو تهيج العصب الوركي، يأتي هذا العصب من جانبي العمود الفقري السفلي وينتقل عبر الحوض والأرداف، ثم يمر العصب على طول الجزء الخلفي من كل ساق قبل أن ينقسم عند الركبة إلى أغصان تصل إلى القدمين، في هذا التقرير نتعرف على علاج عرق النسا، وفقاً لموقع "webmd".

وأي شيء يضغط على العصب الوركي يمكن أن يسبب ألمًا خلف أحد الأرداف أو الفخذ، يمكن أن يختلف الإحساس بالألم بشكل كبير من شخص لآخر، عرق النسا قد يبدو وكأنه ألم خفيف أو إحساس حاد وحارق أو انزعاج شديد، كما يمكن أن يسبب أيضًا الشعور بالخدر والضعف والوخز.

قد يزداد الألم سوءًا من خلال الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف أو السعال أو العطس أو الالتواء أو الرفع أو الإجهاد.



علاج عرق النسا

علاج عرق النسا

علاج عرق النسا أو التهاب العصب الوركي له عدة طرق من الأدوية إلى التمارين الرياضية إلى الضغط بالكمادات الساخنة والباردة وإليكم أبرز طرق علاج عرق النسا.

علاج عرق النسا بأدوية تخفيف الألم

علاج عرق النسا يمكن أن يكون باستخدام عدة أنواع من الأدوية و تشمل الأدوية ما يلي:

-مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين ، أسبرين، أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (مثل إيبوبروفين.

-مرخيات العضلات لتخفيف التشنجات العضلية.

-مضادات الاكتئاب لآلام أسفل الظهر المزمنة.

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-في بعض الحالات، يتم حقن دواء الستيرويد حول العصب الفقري، تشير الأبحاث إلى أن هذه الحقن لها تأثير متواضع عندما يحدث تهيج بسبب الضغط من انزلاق غضروفي أو تمزق.



علاج عرق النسا

علاج عرق النسا بالعلاج الطبيعي والتمارين

ألم عرق النسا قد يجعل من الصعب أن تكون نشطًا، لكن لا ينصح بالراحة في الفراش كعلاج أساسي، إذا لم تكن الأعراض شديدة ولكنها استمرت بعد أسبوعين ، فقد يوصي طبيبك بالعلاج الطبيعي.

قد تساعد التمارين المناسبة على تقليل ألم الورك، يمكنهم أيضًا توفير تكييف للمساعدة في منع الألم من العودة.

تعتمد التمارين الموصى بها على ما يسبب عرق النسا، من المهم العمل مع أخصائي لديه خبرة في العمل مع الأشخاص الذين يعانون من عرق النسا.

علاج عرق النسا بالطب البديل

علاج عرق النسا يمكن أن يكون من خلال تقنيات الطب البديل، حيثيجد بعض الناس تخفيف الألم من العلاجات التكميلية والبديلة مثل الارتجاع البيولوجي والوخز بالإبر.

الارتجاع البيولوجي هو تقنية تساعد على التحكم في العمليات الجسدية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم وتوتر العضلات.

الوخز بالإبر هو علاج يستخدم إبر دقيقة يتم إدخالها في مواقع محددة على الجلد تسمى نقاط الوخز بالإبر، ومن المفترض أن يزيل الوخز بالإبر تلك الانسدادات لاستعادة التوازن.

علاج عرق النسا بالجراحة

فقط نسبة صغيرة جدًا من الأشخاص الذين يعانون من عرق النسا يحتاجون إلى جراحة، إذا استمر ألم عرق النسا لمدة 6 أسابيع على الأقل على الرغم من العلاج فقد تكون الجراحة خيارًا.

الهدف من الجراحة هو علاج سبب عرق النسا، على سبيل المثال ، إذا كان القرص الغضروفي يضغط على العصب ، فإن الجراحة لتصحيح المشكلة قد تخفف ألم عرق النسا.