جامعة القاهرة المصرية تتوصل إلى بروتوكول مبدئي لعلاج كورونا

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت إن الجامعة توصلت إلى قرار مبدئي لبروتوكول علاجي يستخدم مع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الذي اجتاح العالم بأسره مطلع العام الجاري.

وأوضح "الخشت"، في بيان، الإثنين، أن هذه النتيجة خرجت عبر فريق بحثي رئيسي تم تشكيله لهذا الغرض، يضم علماء من كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام.

وأجرى الخبراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا، ضمن خطة جامعة القاهرة الشاملة في هذا الشأن، وتوصل إلى هذا البروتوكول العلاجي الدكتور أحمد الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني، بحسب البيان.

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وذكر الفريق البحثي أنه تم إبلاغ وزارة الصحة المصرية بهذا البروتوكول، وجارٍ اتخاذ إجراءات لعرضه على اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالوزارة، للدراسة والتحقق، ومعرفة آلية عمل العقارين، والأسس العلمية للبروتوكول المقترح، ومدى فاعليته، طبقاً للمعلومات الطبية المتوفرة حتى الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة.

وأكد البيان، الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة، أنه لا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول، إلا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.

وقال الدكتور أحمد الداروتي إن العلاج يتضمن استخدام عقارين؛ أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس، والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس.

وأشار إلى أن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة، مما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الإصابة، خاصة التهابات الرئة، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى.

وفي آخر إحصاء رسمي، الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1170 حالة؛ بينها 78 وفاة و247 حالة تماثلت للشفاء.