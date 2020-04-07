شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب انخفاض كرات الدم البيضاء بالجسم التعرض لعدوى واضطرابات المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلايا الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول بجسم الانسان ضد اى ميكروب أو فيروسات تهاجم الجسد، وتحارب خلايا الدم البيضاء وتسمى أيضًا الكريات البيض العدوى وتتحرك في جميع أنحاء الجسم في الدم للبحث عن الغزاة وفقا لما ذكره موقع WEBMED

ويقيس الطبيب عدد خلايا الدم البيضاء عن طريق إرسال بعض من الدم إلى المختبر لإجراء تعداد دم كامل، أو CBC في معظم الأحيان انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء لا يدعو للقلق ولكن حالات كثيرة تؤكد أن هناك مشكلة مرضية يجب الحظر منها .

يختلف عدد خلايا الدم البيضاء (WBCs) من شخص لأخر ولكن النطاق الطبيعي عادة ما يتراوح بين 4000 و 11000 لكل ميكرولتر من الدم.

اختبار الدم الذي يظهر عدد خلايا الدم البيضاء أقل من 4000 لكل ميكروليتر قد يعني أن الجسم قد لا يكون قادرًا على مكافحة العدوى بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها يسمى عدد قليل في بعض الأحيان نقص الكريات البيض.

أسباب انخفاض عدد كرات الدم البيضاء

عند ظهور التحليل يؤكد انخفاض اعداد كرات الدم البيضاء في هذه الحاله يحتاج الشخص إجراء فحص بدني والنظر في الأعراض لمعرفة السبب الحقيقى وراء نقص كرات الدم البيضاء

مشاكل النخاع العظمي: يصنع المركز الإسفنجي لعظامك، والذي يسمى النخاع العظمي، خلايا الدم. غالبًا ما يرتبط انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء بمشاكل نخاع العظام إن التعرض لمواد كيميائية معينة ، مثل البنزين والمبيدات الحشرية ، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان وعلاجات السرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي ، يمكن أن يضر بقدرة نخاع العظم على تصنيع كرات الدم البيضاء.

اضطرابات المناعة الذاتية: بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ، ستطلب من جسمك مهاجمة وتدمير خلايا الدم البيضاء الخاصة به.

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العدوى: يمكن أن تؤثر الفيروسات على نخاع العظم وتتسبب في انخفاض خلايا الدم البيضاء لفترة من الوقت، يمكن أن تؤدي الالتهابات الشديدة، مثل التهابات الدم، إلى أن يستهلك جسمك خلايا الدم البيضاء بشكل أسرع مما يمكن أن يصنعها يقتل فيروس نقص المناعة البشرية نوعًا محددًا من خلايا الدم البيضاء.

الأدوية: يمكن لبعض الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية ، أن تدمر خلايا الدم البيضاء.

التغذية: يمكن أن يؤثر عدم تناول مستويات جيدة أو منخفضة من بعض الفيتامينات، مثل حمض الفوليك و B12، على كيفية صنع الجسم لمركبات الدم البيضاء يمكن أن يفسد تعاطي الكحول مع العناصر الغذائية الموجودة في جسمك ومع عدد كريات الدم البيضاء أيضًا.

مشاكل الطحال: يصنع الطحال خلايا الدم البيضاء يمكن للالتهابات والجلطات الدموية وغيرها من المشاكل أن تجعلها تنتفخ ولا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها سيؤدي هذا انخفاض عدد كرات الدم البيضاء بالجسم.

إذا لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء قد يلجأ الطبيب لإجراء الاختبار مرة أخرى، حيث يعطي هذا الاختبار الآخر المزيد من التفاصيل هناك نطاقات طبيعية لكل نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء الخمسة ، وتؤثر بعض المشكلات على نوع واحد فقط يمكن أن تساعد نتائج الاختلاف في تضييق نطاق ما يحدث ومعرفة السبب الحقيقى وراء هذه الحاله.

عندما يكون عدد خلايا الدم البيضاء منخفضًا للغاية ، قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات لتجنب الإصابة، وقد يحتاج المري إلى اللجوء لطبيب أمراض الدم لتشخيص وعلاج مشاكل تعداد الدم.