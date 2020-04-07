شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين د الإرهاق والتعب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص فيتامين د يعد من الأمور المنتشرة، فهذا الفيتامين هام جدا للجسم، لأنه يحافظ على توازن المعادن الأساسية كالكالسيوم والفوسفور، ويعزز امتصاص المعادن في الأمعاء، ويحافظ علي صحة العظام، وعند التعرض لنقص في نسبته فهذا يعرض الشخص للعديد من الأعراض التي يصعب علي البعض تحملها.

أوضح التقرير، المنشور عبر موقع "healthline"، أن فيتامين "د"، يعمل علي تنظيم نمر الخلايا داخل الجسم، ويقلل من فرص نمو الخلايا الغير طبيعية أي السرطانية، كما أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا قياس نسبته يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحتك.

وأشار التقرير، أن فيتامين "د" له العديد من المصادر التي يمكن للشخص التعامل معها للحصول وتعويض النقص، ومن أهمها أشعة الشمس، فبشكل عام الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لا ينقص لديهم نسبة فيتاميين "د" بالجسم.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د"، ومنها الأسماك، والفلفل الألوان، والكبدة، وزيت السم، وصفار البيض والحليب، فهي أطعمة لها دور كبير في الحفاظ علي نسب فيتامين "د" بالجسم، وأيضا ينصح بتناولها إذا كنت تعاني من نقص نسبته.

وقدم التقرير، العديد من أعراض نقص فيتامين "د" بالجسم، ومنها:

-الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

Advertisements

-الإصابة بألم شديد في العظام وعضلات الجسم.

-زيادة فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

-التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

-زيادة فرصالإصابة بأمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

وأشار التقرير، أن نقص فيتامين "د" بالجسم واهمال علاجه، يعد من الأمور المسببة لحدوث بعض المضاعفات الصحية، ومنها كثرة فرضالإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلي التعرض للنوبات القلبية.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الفئات هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د"، وهم كبار السن، والذين يعانون من زيادة ملحوظة في الوزن، والذين لا يتعرضون لأشعة الشمس المفيدة، والذين يعانون التهاب الأمعاء.

وأشار التقرير، أن علاج نقص فيتامين "د"، يعد الخيار الأمثل للمصابين، ويتم العلاج عن طريق التعرض لأشعة الشمس، الإهتمام بتناول الأدوية المكملة لهذا الفيتامين، والأطعمة الغنية به.