تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالمكرونة

المقادير 3 x كوب مكرونة

1 x عدد تونة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب زيتون اسود

¼ x كوب بصلة مفرومة الطريقة: قومي بسلق المعكرونة بالطريقة العادية وضعيها جانباً.

ضعي لحم التونة في طبق مناسب الحجم بدون الزيت.

أضيفي البصل المفروم والملح والفلفل إلى التونة.

اضيفي الزيتون الأسود ثم المعكرونة المسلوقة إلى الطبق.

قلبي المكونات جيداً وتمتعي بتناول ألذ سلطة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالصلصة المكسيكية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالتونة

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