تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالصلصة المكسيكية

القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة مايونيز
1 ½ x معلقة صغيرة خل
1 x علبة حبات ذرة
1 x عدد فلفل أخضر حلو
1 x عدد فلفل أصفر حلو
1 x كوب مكرونة (حلزونية)
1 x عدد فلفل أحمر حلو
1 x عدد خس
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)
1 x معلقة كبيرة زيت زيتون
1 x عدد عصير ليمون
¼ x كوب مشروم (مقطع شرائح)
الطريقة:
نقوم بسلق المكرونة مع قليل من الملح و زيت زيتون، نقطع الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر ونفرم الخس.
في وعاء صغير نحضر الصلصة نخلط زيت الزيتون والمايونيز والفلفل الأسود والخل وعصير الليمونة.
نصفي المكرونة ونضع فوقها الفلفل المقطع والخس وشرائح المشروم والذرة ونقلب جيداً ثم نضع عليها الصلصة ونخلط جيداً ونضعها في الثلاجة نصف ساعة، وتقدم.
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