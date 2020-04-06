القاهرة - لايف استايل المقادير 200 x جرام مكرونة (حلزونية الشكل)

10 x عدد أوراق ريحان

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة مايونيز (لايت)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب عصير ليمون

¼ x كيلو حبات ذرة (حلوة)

¼ x كيلو طماطم (مقطعة مكعبات)

¼ x كيلو خيار (مقطع شرائح رفيعة)

¼ x كيلو بصل أخضر (مفروم)

¼ x كيلو لبن رايب (خالى الدسم) الطريقة: تسلق المكرونة فى كمية وفيرة من الماء المغلى مع معلقة من الملح ثم تصفى وتترك جانبا.

فى وعاء عميق نضع المكرونة والطماطم والبصل والخيار والذرة ونقلب.

فى وعاء اخر نضع المايونيز والريحان واللبن الرائب وعصير الليمون والثوم ويتبل بالملح والفلفل ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف صوص المايونيز لخليط المكرونة والخضر ونقلب توضع فى الثلاجة لحين التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة والذرة الحلوة طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

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