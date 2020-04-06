الشيخ محمد بن راشد: الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقد مجلس الوزراء الإماراتي اجتماعه الثاني عن بُعد. وأقرّ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي لدولة الإمارات وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الإمارات. كما تابع اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية. واعتمد مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، إضافة للائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية. وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتكاتف الذي تشهده دولة الإمارات اليوم، قائلا: "تتحرك دولة الإمارات اليوم كفريق واحد.. وتتعاون كأسرة واحدة.. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم.. نحمد الله على هذه الروح الطيبة.. ونحمد الله على هذا البلد الآمن.. ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف"

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