القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السلطات السودانية تتخذ إجراءات أمنية احتياطية، تتضمن اعتقالات لإخونجية، وإنهاء إجازات لضباط وجنود، وفرض حراسات مُشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة، بالتزامن مع ذكرى المظاهرات التي أطاحت بنظام الإخونجي عمر البشير.
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يأتي ذلك بعد كشفها مخططا إرهابيا دبرته جماعة الإخوان الإرهابية، يهدف إلى إعادة نظام الرئيس المعزول إلى السلطة.
السلطات السودانية تلقت تقارير بتحركات مكثفة تقوم بها عناصر من النظام المعزول تهدف للقيام بانقلاب عسكري مساء الإثنين 6 أبريل 2020.
لكن السلطات السودانية عقدت اجتماعا وشكلت لجنة لاتخاذ إجراءات استباقية لإجهاض أي محاولة للانقلاب الإخونجي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسبا لانقلاب "إخونجي".. إجراءات واعتقالات في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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