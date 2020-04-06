شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات»: لا جديد في موقفنا بـ«صفقة فودافون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة المصرية للاتصالات إنه لا يوجد أي مستجدات في موقف الشركة فيما يخص اعتزام فودافون العالمية لحصتها في مصر، بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقًا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، الإثنين، أنها تدرس الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة لها في صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية «STC» على حصة فودافون العالمية بوحدتها المصرية، لعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لاختيار أفضل الفرص لتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من الخيارات المتاحة، والفرص المتعددة في الخيارات المطروحة.

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وأوضحت في ردها على أحد مساهميها بالجمعية العمومية، التي انعقدت في 23 مارس الماضي، وتم نشرها على موقع البورصة المصرية، الإثنين، حول التوقيت المفترض لاتضاح رؤية الشركة فيما يتعلق بالصفقة، أنها قامت بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين وتجاريين على أعلى مستوى لدراسة جميع الفرص المتاحة بشأن الصفقة المحتملة.

وقامت «المصرية للاتصالات» في فبراير الماضي بتعيين تحالف مكون من «أي إف جي هيرميس»، و«سيتي بنك» كبنوك استثمار، ومكتب التميمي كمستشار قانوني لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة، للتعامل مع حصتها في فودافون مصر.

كما قررت المصرية للاتصالات توزيع كوبونات نقدية لمساهميها بواقع ٢٥ قرش للسهم. كنسبة من الأرباح المحققة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. حيث حققت صافي ربح بعد الضرائب 4.4 مليار جنيه.