كيف تحفز أبناءك على النجاح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أبريل 2020 01:43 مساءً -

كم مرة شعرت أن ابنك لا يحاول بكل ما عنده حتى ينجز شيئاً ما مع أنك تعلمين أن لديه القدرة الكافية لإنجازه على أكمل وجه؟ كم مرة أيضاً شارك طفلك في نادي ومن ثم قرر الخروج منه؟ إذا كانت مثل هذه التساؤلات تجول في خاطرك فربما قد حان الوقت لتعليم طفلك مهارة أساسية له في الحياة، وهي "تحديد الأهداف" لتحفزيه على النجاح.

التقت "الخليج 365 نت" بالدكتور والمستشار خاص استشاري علاقات أسرية محمد باشا، ليحدثنا عن ذلك فقال:

عند توضيح مفهوم تحديد الأهداف لطفلك وتزويده بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بهذا تكونين قد ساعدتيه في اكتساب عادة جديدة تعده للنجاح في مراحل حياته المختلفة. كما أن كل عبارة نقولها لأبنائنا تؤثر فيهم بصورة كبيرة، ولذلك يجب انتقاء الكلمات والعبارات التي تساعدهم على النجاح والتقدم وتوجيه الرسائل المفيدة لهم في المستقبل.

رسالة للأبناء

كيف تحفز نفسك؟

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أولاً- يجب أن تضع أهدافك ويجب أن تكون مكتوبة.

ثانياً- لا تعتمد على غيرك في تحديد أهدافك.

ثالثاً- يجب أن تكون مقتنعا تماماً بأهدافك.

خطوات التحفيز

حدد ما يميز هدفك

وحدد الأسباب التي تجعلك متمسك جداً بهذا الهدف لأن الأسباب تعتبر دافعاً لك ومحفزاً وتذكر أن ابتعادك عن تحقيق هدفك يُفقدك هذه المميزات.

تمسك بالإيجابيات

تذكر باستمرار إنجازاتك ونجاحاتك السابقة حتى ولو كانت صغيرة وشجع عقلك بعبارات إيجابية ومحفزة وقل لنفسك: أنا أستطيع مثلما نجحت مسبقاً سأنجح هذه المرة ... الخ

ابتعد عن السلبيات

لا تستمع لآراء المحبطين من حولك وتأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون آراء الآخرين فيك صحيحة، لذلك عند نجاحك في أول خطوة لا تنتظر شكراً من أحد إنه نجاحك أنت وليس نجاحهم.

كافئ نفسك عند تحقيق كل هدف

مهما كانت المكافئة صغيرة أو كبيرة ببساطة افعل ما يسعدك ويحفزك لتحقيق مزيداً من التقدم.

ركز دوماً على أن تكون متحكماً في طريقة تنفسك

وذلك بصورة جيدة ومتزنة خصوصاً وأنت تحفز نفسك بالرسائل الإيجابية، لأن التنفس المنتظم غذاء العقل ويحفزه على التركيز والعمل بشكل أفضل.



